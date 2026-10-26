El Parlament aprobará este martes la ley de capitalidad de Palma con los votos del PP, PSIB y Més

El Parlament balear aprobará este martes la nueva ley de capitalidad de Palma, una reforma que duplicará hasta los 60 millones de euros anuales la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear. La iniciativa contará con el apoyo del PP, el PSIB y Més per Mallorca, mientras que Vox ha anunciado su voto en contra.

Así lo han confirmado este lunes los representantes de las tres formaciones favorables al texto, Marga Durán, Mercedes Garrido y Ferran Rosa, durante las ruedas de prensa previas a la sesión plenaria.

La proposición de ley ha ampliado su articulado durante la tramitación parlamentaria, pasando de siete a 23 artículos. Para la diputada del PP, Marga Durán, esta modificación permitirá actualizar el reconocimiento institucional de Palma, reforzar su financiación e impulsar medidas en ámbitos como la vivienda, los servicios públicos y la Policía Local.

Entre las principales novedades, Durán ha destacado la agilización de las licencias urbanísticas, el refuerzo de los servicios sociales municipales, la mejora de la protección de las mujeres víctimas de violencia y el impulso de la policía comunitaria. La norma también contempla la creación de la figura de los agentes cívicos, encargados de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

«Fuimos quienes impulsamos la ley de capitalidad y ahora somos quienes volvemos a mejorarla, con medidas concretas y más recursos para el Ayuntamiento», ha defendido la diputada popular.

El PSIB mantiene su apoyo y Més critica la falta de garantías

El PSIB también respaldará la ley, aunque su voto se distribuirá en función de los artículos. La diputada socialista Mercedes Garrido ha explicado que su formación mantendrá la posición adoptada durante la tramitación, con votos favorables, contrarios y abstenciones en función del contenido de cada apartado.

Por su parte, Més cambiará el sentido de su voto y apoyará la iniciativa, pese a haberse opuesto anteriormente tanto en el Ayuntamiento de Palma como durante la admisión a trámite en el Parlament. Su diputado, Ferran Rosa, ha justificado el respaldo a la norma, aunque ha lamentado que no se haya aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo.

Rosa ha advertido de que el incremento de la financiación no garantiza, por sí solo, una mejora de los servicios públicos. «Votaremos a favor, pero los millones de euros deben servir para tener unos servicios públicos de calidad y aquí no hay ninguna garantía que lo asegure», ha señalado. El diputado ha expresado su temor a que los fondos se destinen a «operaciones de marketing» o a actuaciones que no sean prioritarias.

Entre las propuestas de Més que no han prosperado figuran la posibilidad de que el Ayuntamiento duplicase el impuesto de turismo sostenible (ITS), pudiera ejercer los derechos de tanteo y retracto en las compraventas de viviendas o recurriera a otras administraciones para financiar la adquisición de solares destinados a nuevos equipamientos públicos.

El ecosoberanista ha criticado también las prisas por aprobar la norma y ha resumido el resultado de la negociación afirmando que el principal cambio será que el Ayuntamiento dispondrá de más recursos económicos.

Vox será el único grupo parlamentario que votará en contra. Aunque apoyó la admisión a trámite de la proposición en mayo, la formación considera ahora que las enmiendas incorporadas durante el proceso legislativo se alejan del espíritu inicial de la ley.

El Parlament abordará las herencias en vida entre cónyuges

La sesión plenaria de este martes incluirá también la posible tramitación por lectura única de la proposición de ley para modificar el régimen patrimonial del matrimonio, aprobada por unanimidad hace dos semanas.

Si la Cámara acepta esta vía de tramitación urgente, la modificación del derecho civil balear se someterá a votación en la misma sesión. La reforma permitirá, entre otras cuestiones, las herencias en vida entre cónyuges.

Marga Durán ha dado por hecho que la iniciativa, presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios, saldrá adelante por unanimidad. La diputada ha destacado que la modificación permitirá modernizar el derecho civil de Baleares, respetando las particularidades de cada isla, y aportará mayor seguridad jurídica a las relaciones familiares, además de reconocer el trabajo desarrollado en el ámbito familiar.

Vivienda, clima y agricultura, en el orden del día

Más allá de las iniciativas legislativas, el pleno debatirá dos mociones impulsadas por el PSIB, centradas en las políticas climáticas y la ley agraria, así como una interpelación sobre las políticas públicas de vivienda.

La sesión comenzará con el habitual turno de control al Govern, en el que los consellers responderán a preguntas sobre vivienda, sanidad, protección del medio ambiente y turismo.

También se abordarán cuestiones de actualidad, como las deficiencias denunciadas en dos macrogranjas avícolas de Manacor, la polémica por la posible retirada de la estatua del Crist Rei de Sant Salvador de Felanitx y la filtración de datos personales de una mujer desahuciada por un fondo buitre en Palma.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá responder, entre otras cuestiones, a preguntas de Unidas Podemos sobre la defensa de los inquilinos, de Més per Mallorca sobre las medidas dirigidas a quienes no pueden alquilar o comprar una vivienda, de Vox sobre los disturbios ocurridos en Barcelona y del PSIB sobre la «palabra dada».