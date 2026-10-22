La mayor e histórica terraza del Paseo Marítimo de Palma abrirá en verano con nueva fachada de vidrio y vistas al mar desde la plaza, después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) haya seleccionado la propuesta presentada por la empresa Marport Sunbeach S.L. (integrada en Grupo Beewi y Grupomarport) como la oferta más ventajosa para el arrendamiento patrimonial del bar-cafetería-restaurante situado en la plaza Santo Domingo de la Calzada del puerto de Palma.

El proyecto, firmado por el arquitecto José María Riera Erasmo, consiste en la rehabilitación y adecuación integral del edificio existente sobre una superficie total de 527 metros cuadrados entre edificación y terrazas, sin modificar la estructura portante ni aumentar el volumen edificado.

Entre las actuaciones proyectadas, destaca la eliminación del muro parapeto y la instalación de una nueva fachada de vidrio de alta eficiencia apoyada en la estructura metálica existente, lo que permitirá recuperar las vistas al mar desde la plaza e integrarse armoniosamente en el entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) de Es Jonquet.

El establecimiento operará bajo la marca Barítimo y recuperará el legado del histórico bar Marítimo, en funcionamiento desde 1951. Su concepto se basa en un restaurante mediterráneo de servicio continuado, reincorporando platos identitarios de la gastronomía local como el variat mallorquí. El local contará con un aforo total de 198 personas distribuidas entre comedores interiores, reservado, barra y terrazas.

El contrato de arrendamiento patrimonial contempla un plazo de explotación de 11 años. La propuesta prevé una inversión comprometida de 1.042.000 euros.

Sostenibilidad y descarbonización

El proyecto destaca también por un firme compromiso medioambiental. El inmueble pasará de una calificación energética F a una A, con el objetivo de convertirse en un edificio de consumo casi nulo (nZEB) y alcanzar el objetivo de cero emisiones. Para ello, la cocina será 100% eléctrica —eliminando las emisiones directas de gas—, la climatización y producción de agua caliente se realizará mediante aerotermia con recuperación de calor, y se instalará un pavimento fotovoltaico transitable en la cubierta para autoconsumo.

Asimismo, el establecimiento será libre de plásticos de un solo uso desde el primer día, garantizará la accesibilidad universal en planta baja a «cota 0» con la plaza e impulsará compromisos sociales como la inclusión laboral de personas con discapacidad y la contratación local. Las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de 24 semanas.