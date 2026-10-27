Inca presenta el cartel del Dijous Bo 2026, obra del diseñador Rubén-Dario Garcia-Pujals

El Ayuntamiento de Inca ha dado a conocer este martes el cartel del Dijous Bo 2026, obra del diseñador gráfico, ilustrador y creador visual Rubén-Dario Garcia-Pujals. Su propuesta ha sido seleccionada entre una decena de trabajos presentados en el marco del concurso público que convoca anualmente al consistorio para escoger la imagen de la feria más emblemática de Mallorca. El autor recibirá un premio de 700 euros.

La imagen ganadora ofrece una mirada al Dijous Bo como un conjunto de elementos que, unidos, representan la historia, las tradiciones y el carácter de Inca. El cartel incorpora referencias a la cultura campesina y al mundo rural, como una cesta llena de tierra, un sombrero de payés, una herradura y una sobrasada que se convierte en símbolo de la identidad mallorquina.

También aparece el campanario de Santa María la Mayor, testigo del paso del tiempo, como las banderolas que visten las calles y anuncian la llegada de la fiesta, según detalla el consistorio en un comunicado.

La composición se completa con una textura que evoca los materiales artesanales y el bordado, sobre la que destacan unos trazos vivos y expresivos que representan a la gente. Precisamente, las personas son uno de los elementos centrales de la propuesta: miles de visitantes que, año tras año, llenan las calles de Inca y dan sentido a esta cita multitudinaria.

El cartel transmite así una idea que va más allá de los símbolos tradicionales y pone el foco en la participación ciudadana como parte esencial de la fiesta.

Rubén-Dario Garcia-Pujals es diseñador gráfico, ilustrador y creador visual, graduado en Estudios Superiores de Diseño Gráfico por la Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares y con un máster en Motion Graphics por BAU Centro Universitario de Diseño de Barcelona.

Desarrolla su actividad profesional bajo la marca CAPFICO, desde la que dirige proyectos de diseño gráfico, identidad visual, creación de marcas e ilustración comercial. Su trayectoria incluye experiencia en proyectos vinculados al interiorismo y los montajes efímeros, así como colaboraciones con instituciones y entidades como el Consell de Mallorca, el GOB y varios ayuntamientos.

Entre sus trabajos más recientes destacan la imagen de la Semana Santa de Palma y la de las fiestas de Sant Roc de Porreres. Paralelamente, compagina su actividad creativa con la formación, a través de cursos, talleres y masterclass sobre diseño visual, creación de marcas, escaparatismo y procesos creativos en centros educativos de Baleares.

Con la presentación del cartel, Inca inicia la cuenta atrás para una nueva edición del Dijous Bo, una cita que convierte a la ciudad en la capital de Baleares y punto de encuentro de miles de personas por un día.