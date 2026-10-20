Hallan el cadáver de un hombre flotando en aguas de Menorca durante la DANA Adam

Los Bomberos de Mallorca rescataron en la tarde de este pasado lunes el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años que estaba flotando en aguas de Menorca durante la DANA Adam. La víctima iba vestida únicamente con un traje de baño y aparentemente llevaba poco tiempo en el agua.

El aviso llegó sobre las 18:00 horas cuando el cuerpo fue avistado concretamente en el mar en Cala en Brut, situada en el municipio de Ciudadela.

Según han informado fuentes conocedoras de la intervención, fueron los agentes de la Policía Local quienes dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut.

Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, lo rescataron y lo trasladaron al puerto en una jornada en la que el mar estuvo en malas condiciones durante prácticamente todo el día a causa del temporal.

Por el momento, se descarta que sea un migrante desaparecido durante su viaje en patera y la principal hipótesis apunta a que se trata de un bañista. La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.