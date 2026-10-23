El gobierno de PP y Vox recupera en Mallorca la caza tradicional de zorzales con redes en la finca pública de Tossals Verds

El gobierno de PP y Vox recupera en Mallorca la caza tradicional de zorzales con redes, filats a coll en la finca pública de Tossals Verds. La participación en esta modalidad se canalizará a través de las asociaciones de caza con filats a coll integrantes del Consejo de Caza, que gestionarán los turnos entre sus socios.

Estas entidades colaborarán en la localización, preparación, limpieza y mantenimiento de los collados, en coordinación con los agentes de medio ambiente del Consell de Mallorca.

En general, los filats pueden estar en el lugar de caza el coll con un máximo de dos días antes del inicio de la caza y se deben retirar en un máximo de 2 días después del cierre del periodo hábil de caza y deben disponer del precinto reglamentario.

El Consell de Mallorca ofrecerá además diez jornadas de caza de becadas (conocida también como sorda, pitorra o chocha perdiz) con escopeta y perro de muestra en las fincas públicas de la institución insular durante la temporada 2026-2027, con inscripción previa y adjudicación de plazas por sorteo.

El primer periodo de inscripción se abrirá el 28 de octubre y se cerrará el 3 de noviembre de 2026.

Durante este plazo, las personas interesadas se podrán inscribir a través de la sede electrónica del Consell de Mallorca para participar en el sorteo de las jornadas de caza de becadas los días 12, 19 y 26 de noviembre.

Más adelante, se abrirán dos periodos más de inscripción: del 18 al 24 de noviembre, para las jornadas de diciembre, y del 23 al 29 de diciembre, para las jornadas de enero y febrero de 2027.

Con o sin acompañante

Las personas interesadas podrán seleccionar las jornadas en que quieran participar, mientras que el Servicio de Caza asignará la finca en función de las plazas disponibles y de las necesidades de organización.

Se podrá participar individualmente o con un cazador acompañante; en este segundo caso, los dos tendrán que cazar juntos durante toda la jornada.

Una vez hecho cada sorteo, el Servicio de Caza contactará con las personas adjudicatarias, que dispondrán de un plazo máximo de un día para aceptar la plaza o renunciar. Las renuncias se cubrirán siguiendo la orden resultante del sorteo. Ambas modalidades se desarrollarán bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente del Consell de Mallorca.