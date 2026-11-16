Feijóo se lanza a por el voto de los baleares de cara al 29N: «Necesitan un Gobierno que se ocupe de la vivienda y la inmigración»

Alberto Núñez Feijóo va con todo a por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno se ha lanzado a por el voto de los ciudadanos de las Islas Baleares con un vídeo en el que desgrana sus compromisos y propuestas para el archipiélago, con la vivienda como principal reto que afrontará si llega a la Moncloa.

En un vídeo difundido en redes sociales, Feijóo ha remarcado, con un tono institucional y pesidencial, la trascendencia de la cita electoral, asegurando a los ciudadanos que «el 29 de noviembre tenemos la oportunidad de dar a España el cambio que merece». Su objetivo primordial para el archipiélago, según ha explicado, es «darle a las Islas Baleares un Gobierno de la Nación que se ocupe, por fin, de los problemas de esta tierra».

Una de las principales preocupaciones que ha abordado en su discurso ha sido el reto del acceso a la vivienda, que golpea con especial fuerza a Baleares. El candidato ha prometido que su futuro gobierno «se ocupe de construir vivienda y de dar facilidades a los jóvenes para que puedan comprarla», sumando a esto la voluntad de «desbloquear los proyectos parados».

Como no podía ser de otra forma, la presión demográfica y el control fronterizo también han ocupado un lugar central en su alocución. Feijóo ha garantizado que su equipo se encargará de «controlar nuestras fronteras y controlar la inmigración irregular», un fenómeno con especial impacto en el archipiélago por la llegada de pateras. Asimismo, ha reclamado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez «no abandone a las Islas a su suerte» y que, por el contrario, «ayude a mejorar los servicios públicos, hoy muy tensionados por el aumento de población».

Para materializar estas medidas, el dirigente popular ha apostado por la colaboración entre administraciones, manifestando de forma directa: «Me comprometo a trabajar de la mano del Govern de Marga Prohens». Esta alianza institucional buscaría, tal y como ha detallado, «tener una mejor gestión de los aeropuertos» y, al mismo tiempo, «ejecutar las infraestructuras que necesitan las islas».

En materia económica, el proyecto del candidato para la comunidad autónoma se fundamenta en «consolidar el régimen fiscal» balear. Además, ha defendido la necesidad de avanzar hacia «un modelo de crecimiento basado en crecer en valor y no en volumen, que también redunde en el bienestar de los ciudadanos baleares».

Feijóo ha cerrado su mensaje con un tono de confianza en sus posibilidades y una llamada directa a las urnas. «Podemos hacerlo. Y vamos a hacerlo», ha sentenciado, para finalizar pidiendo el respaldo de la región: «Cuento con Illes Balears para conseguirlo. Vota el cambio necesario».