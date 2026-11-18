Joaquín Campos Gómez, el detenido por disparar a un agente de la Policía Local de Palma en el barrio de Corea, reconoció ante una médica que había disparado al agente y llegó a pedir perdón por lo sucedido. Así consta en el informe de asistencia sanitaria emitido por el SUAP de Son Pisà el pasado 14 de noviembre, incorporado al atestado policial del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

El documento recoge las manifestaciones que realizó el hombre cuando acudió al centro sanitario en calidad de detenido y acompañado por agentes de la Policía Local. En el apartado de anamnesis, la facultativa dejó constancia del relato que el propio investigado ofreció sobre el violento episodio que acababa de protagonizar.

Según recoge el parte médico, el hombre explicó que había llamado a la Policía porque, supuestamente, había una pelea entre dos personas desconocidas en la vía pública. A partir de ahí, relató que se produjo un enfrentamiento verbal con los agentes y que, durante la intervención, llegó a tocar el arma de uno de los policías.

La anotación médica recoge expresamente que el paciente manifestó que había «pegado un tiro» al agente. Una revelación especialmente significativa porque procede del relato que el propio detenido ofreció a la profesional sanitaria después del tiroteo.

Pero el investigado también trató de justificar su comportamiento. En su versión de los hechos, aseguró que había actuado en defensa propia y afirmó que el policía le había agarrado del cuello. Además, sostuvo que en ningún momento había tenido intención de provocar lo sucedido.

El informe recoge asimismo que pidió perdón por lo ocurrido, una manifestación que contrasta con la extrema violencia descrita en las diligencias policiales y con la secuencia del tiroteo reconstruida por los investigadores.

El parte sanitario constituye así una pieza especialmente relevante para conocer qué versión ofreció el detenido inmediatamente después de los hechos, antes de que la investigación policial y judicial avanzase en la reconstrucción completa del incidente.

El episodio tuvo lugar el 14 de noviembre en el barrio de Corea de Palma, en el entorno de las calles Felipe II e Infante Pagano. Los agentes habían acudido a la zona para intervenir en un dispositivo preventivo motivado por diferentes problemas de convivencia y quejas vecinales.

Durante la actuación se produjo un forcejeo junto al vehículo policial. Según el atestado, el detenido consiguió arrebatar la pistola reglamentaria a uno de los funcionarios y efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó la pierna del agente, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

La situación llegó a ser todavía más peligrosa cuando, después de efectuar los disparos, el sospechoso continuó sujetando el arma y amenazó a los policías que intentaban reducirlo. «Soltadme, os voy a pegar otro tiro, os voy a matar», recoge el atestado sobre las amenazas que profirió durante el forcejeo.

Los funcionarios tuvieron que intervenir para evitar que pudiera volver a disparar y finalmente consiguieron arrebatarle el arma.

La investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional también recoge la inspección técnico-policial del escenario, la localización de las vainas y los proyectiles y el análisis de las grabaciones disponibles para reconstruir los momentos más graves de la intervención.

La declaración realizada ante la médica adquiere especial interés porque documenta el relato del detenido pocas horas después del tiroteo. En ella no solo reconoció haber disparado al policía, sino que también ofreció su propia explicación de lo ocurrido, alegando defensa propia, negando la intencionalidad y pidiendo perdón.

Por su parte, la acusación particular del policía herido está ejercida por el letrado Eduardo Luna, que representa los intereses del agente que recibió el disparo durante la intervención.

El caso continúa centrado en esclarecer las circunstancias de un episodio que pudo acabar en tragedia y en determinar las responsabilidades penales derivadas de una actuación policial que terminó con un funcionario herido por arma de fuego.