Baleares no se fía y pone a punto los torrentes para recibir este domingo a la DANA Adam

Baleares no se fía y pone a punto los torrentes de las islas, para recibir este domingo a la DANA Adam, la primera gota fría de gran impacto de la temporada 2026-2027, que dejará chubascos muy fuertes y persistentes.

Este escenario provocará un episodio de precipitaciones intensas y persistentes en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares, que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta.

Ante esta situación, el organismo estatal ha avisado de que podrán producirse inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

La AEMET pronostica lluvias intensas acompañadas de tormentas en Ibiza y Formentera a partir de esta noche del sábado y durante la madrugada del domingo. La mayor intensidad se espera a partir de la mañana del domingo.

En cuanto a Mallorca, la previsión es que las lluvias comiencen el domingo a partir del mediodía, con intensidades propias del aviso amarillo (entre 20 y 30 litros por hora). Las precipitaciones podrían intensificarse durante la madrugada y la mañana del lunes y, en Menorca, las lluvias llegarían previsiblemente, con menor intensidad, a partir de la tarde-noche del domingo y durante la jornada del lunes.

Este episodio de lluvias y tormentas en Baleares podría prolongarse hasta el martes.

Un fenómeno habitual cada otoño que requiere la puesta en marcha de acciones preventivas como las ejecutadas estas semanas pasadas por la Conselleria del Mar a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, que ya ha llevado a cabo actuaciones de mantenimiento, conservación y acondicionamiento en diversos tramos de torrentes de Mallorca, Menorca e Ibiza.

En Mallorca, los trabajos han consistido principalmente en tareas de desbroce y limpieza de los cauces y de los terrenos adyacentes.

En el municipio de Palma, en el torrente de Bunyola, se han llevado a cabo trabajos de limpieza en 1.272 metros lineales. En Puigpunyent, las actuaciones han afectado al torrente de la Font de Son Vic, con 151 metros, y al torrente de sa Riera, con 300 metros. También se ha actuado en el torrente del Pont d’en Blai, en Selva (885 metros); en el torrente de sa Font des Bosc, en Andratx (1.142 metros), y en el torrente del Lli, en Valldemossa (180 metros).

Mallorca, Menorca e Ibiza

En la zona central de Mallorca, los trabajos han incluido el torrente de Son Vent, en Sineu (716 metros); el torrente de sa Bastida, entre Sineu y Sant Joan (1.803 metros); el torrente de Montblanc, entre Sineu y Maria de la Salut (3.463 metros), donde también se han extraído rizomas; y el torrente de Pina, en Algaida (2.268 metros).

En Menorca, los trabajos se han concentrado principalmente en dos tramos: el torrente des Vergers de Sant Joan, en Mahón y el torrente de Puntarró–Santa Catalina-na Vermella.

En el torrente des Vergers de Sant Joan, las actuaciones han dado continuidad a los trabajos iniciados en los meses anteriores y han incluido el desbroce, la retirada de cañaveral y rizomas, la excavación y limpieza del cauce, así como la eliminación de materiales acumulados.

La intervención abarca aproximadamente 704 metros lineales del cauce principal y unos 50 metros de ramales secundarios. También se han llevado a cabo tareas de limpieza en pasos y obras de drenaje, así como reparaciones puntuales de márgenes y paredes con piedra en seco, marés y hormigón.

En Ibiza, las actuaciones se han desarrollado en cuatro cursos de agua: los torrentes den Capità, de Can Jordi y de sa Llavanera, y el río de Santa Eulària.

En el torrente den Capità, los trabajos de limpieza y acondicionamiento han abarcado aproximadamente 280 metros lineales y han incluido la retirada de obstrucciones en distintos puntos.

En el torrente de Can Jordi, se ha actuado en unos 850 metros, con tareas de desbroce, retirada de vegetación y rizomas y excavaciones puntuales para recuperar la sección útil del cauce.

En el torrente de sa Llavanera, las intervenciones han abarcado unos 310 metros lineales y han consistido en la limpieza de vegetación, la retirada de materiales acumulados y la extracción de rizomas.