Alumnos de 5º de Primaria del Colegio La Porciúncula conocen de primera mano el funcionamiento del hotel Riu Playa Park

El hotel Riu Playa Park, ubicado en la Playa de Palma, ha recibido por quinto año consecutivo la visita de los alumnos de 5º de Primaria del Colegio La Porciúncula, con el objetivo de acercar el sector turístico a los más jóvenes y poner en valor las profesiones vinculadas a la hostelería.

Gina Noger, directora del hotel, y Juan Carlos María, jefe de Recepción, dieron la bienvenida este miércoles a 53 alumnos y tres profesores del centro escolar a una jornada en la que los estudiantes pudieron conocer de cerca el funcionamiento de las distintas áreas del hotel de la compañía mallorquina.

La visita comenzó en la recepción, donde Juan Carlos María explicó a los alumnos las principales funciones de este departamento y su papel en la atención a los clientes. A continuación, el grupo se trasladó al comedor principal, donde disfrutó de un desayuno y fue recibido por Francisco Miranda, jefe de Comedor.

Con las energías renovadas, los 53 estudiantes continuaron el recorrido por las cocinas del hotel, acompañados por José Molina, jefe de Cocina. Durante esta parada, además de conocer el trabajo que se desarrolla entre fogones, pudieron descubrir diferentes iniciativas de economía circular relacionadas con la gestión de los alimentos y el reciclaje del vidrio, poniendo el foco en la importancia de la sostenibilidad dentro de la actividad hotelera.

El itinerario prosiguió por las habitaciones del establecimiento, donde Pepi Lora, gobernanta del hotel, les explicó cómo se organiza el departamento responsable de la limpieza, el mantenimiento y la preparación de las estancias para garantizar el bienestar de los huéspedes.

La parte más técnica de la visita llegó de la mano de Jordi Martínez, técnico del hotel, quien acompañó a los alumnos a la sala de máquinas para mostrarles el funcionamiento de las instalaciones vinculadas a las piscinas, el agua caliente y el aire acondicionado, así como las placas fotovoltaicas, utilizadas para aprovechar la energía solar.

La jornada también reservó un espacio para la diversión. En la zona exterior del teatro, Joan Vives, jefe de Bares, enseñó a los escolares a preparar un mojito sin alcohol, que pudieron degustar posteriormente. Por su parte, Roberto Ozuna, animador del hotel, animó a los niños y niñas a bailar sobre el escenario.

Como broche final, todos los alumnos participaron en un concurso de preguntas sobre los contenidos aprendidos durante el recorrido, poniendo a prueba sus conocimientos sobre las diferentes áreas del hotel y los aspectos destacados a lo largo de la jornada.

Con esta iniciativa, el Riu Playa Park refuerza su apuesta por acercar la realidad del sector turístico a las nuevas generaciones, destacando el valor de la formación, el aprendizaje de idiomas, la colaboración entre profesionales y el compromiso con la sostenibilidad.

Una experiencia que permite a los escolares descubrir la diversidad de oportunidades laborales que ofrece la hostelería y reconocer la importancia de quienes trabajan cada día para hacer posible la actividad turística.