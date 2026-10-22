Hallan el cadáver de Jose Manuel Martín Bautista, desaparecido hace dos semanas en Niebla

El Ayuntamiento de Niebla (Huelva) ha informado este jueves del fallecimiento de José Manuel Martín Bautista, el hombre de 44 años desaparecido desde el pasado 11 de octubre, después de que la Guardia Civil encontrara su cuerpo sin vida este miércoles junto al arroyo de Lavapiés del municipio.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales en que lamenta «profundamente el triste desenlace de la desaparición de nuestro vecino José Manuel Martín Bautista, hallado sin vida durante la tarde de ayer». «En estos momentos tan difíciles, queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en su dolor», han remarcado.

La Guardia Civil había solicitado esta misma semana la colaboración ciudadana para tratar de localizarle. La desaparición fue denunciada el 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil, activándose un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios. Además, solicitaron la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información relevante sobre su paradero o que la hubiera visto desde la fecha de su desaparición.

Desaparecido desde el 11 de octubre

José Manuel Martín Bautista permanecía en paradero desconocido desde el pasado día 11 de octubre; fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera, y vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera. Desde el Ayuntamiento se precisó poco después de la desaparición que este hombre necesitaba medicación y se encontraba «completamente desorientado», por lo que era «fundamental localizarlo cuanto antes».

Informar sobre un desaparecido

Ante cualquier ausencia injustificada, las autoridades aconsejan denunciar de inmediato, sin esperar 24 horas. Para aportar datos urgentes o solicitar ayuda, están disponibles los teléfonos de emergencias de la Guardia Civil (062), la Policía Nacional (091) y el 112. Asimismo, si tienes información sobre otro caso, puedes contactar con SOS Desaparecidos en los teléfonos +34 642 650 775 o +34 649 952 957, o a través del correo [email protected].