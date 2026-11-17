La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre tras contactar y mantener conversaciones de contenido sexual con una menor a través de redes sociales. Según han informado los agentes policiales, la madre tuvo conocimiento de este hecho a través de una amiga de su hija que le alertó de que un perfil desconocido estaba contactando con la niña mediante una aplicación que utilizaba habitualmente para comunicarse con sus compañeros.

La investigación comenzó el pasado mes de marzo cuando la madre presentó una denuncia en la Comisaría de Algeciras. Tras comprobar los mensajes intercambiados, la progenitora confirmó la gravedad de las conversaciones y aportó todas las pruebas correspondientes a los investigadores para que dieran comienzo las pesquisas. Entre los mensajes pudieron verificar una posible ubicación del sospechoso en la provincia de Almería.

Después de las gestiones realizadas por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, permitieron identificar al autor y localizar su domicilio en Almería, contando para ello con la colaboración de la Comisaría de Policía Nacional de esta ciudad.

Ante la gravedad de esta situación, los agentes solicitaron rápidamente el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro por temor de que el investigado pudiera estar contactando con otros menores. Tras su aprobación, los efectivos policiales de Algeciras se desplazaron hasta Almería y, con el apoyo de agentes de la comisaría local, procedieron a la entrada en el inmueble y a la detención del sospechoso.

En el transcurso del registro, los investigadores localizaron numerosos archivos de pornografía infantil almacenados en los teléfonos móviles del detenido, por lo que también se le atribuye un presunto delito relacionado con este tipo de material. Los agentes intervinieron dos dispositivos electrónicos que serán sometidos a un análisis forense para determinar el alcance del contenido y comprobar la posible existencia de otras víctimas. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.