El alcalde socialista de Gójar (Granada) anunció hace año y medio la reactivación de las obras de unas VPO que siguen paralizadas

El alcalde socialista de Gójar (Granada), Joaquín Prieto, anunció la reactivación de un proyecto de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que, sin embargo, continúa paralizado. Año y medio después de que el regidor acudiera a la zona para anunciar que se retomaría la iniciativa, las dos estructuras de hormigón del sector SAU-II siguen abandonadas y sin avances, según ha denunciado Vox.

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gójar, Otilia Alarcón, ha vuelto a poner el foco en la situación de estas edificaciones, cuyas obras permanecen detenidas desde 2015. La formación recuerda que ya denunció hace dos años el estado de abandono de las construcciones y reclamó una solución para aprovecharlas y destinarlas a vivienda protegida.

La propuesta pasaba por recuperar ambas estructuras mediante la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Granada. Sin embargo, pese al anuncio realizado por el alcalde, el proyecto no ha experimentado avances y los vecinos siguen sin conocer cuándo podrían convertirse en realidad estas viviendas.

«El alcalde se hizo la foto y anunció que el proyecto se iba a retomar, pero los hechos demuestran que aquello se quedó en un anuncio; año y medio después, las estructuras siguen abandonadas y no hay avances que ofrecer a los vecinos», ha criticado Alarcón.

Desde Vox consideran especialmente preocupante que esta iniciativa continúe bloqueada en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para jóvenes y familias. La formación sostiene que Gójar cuenta con unas construcciones que podrían aprovecharse para ampliar la oferta de vivienda asequible, pero que siguen sin recibir una solución definitiva.

Un problema también de seguridad

La situación de las dos edificaciones no se limita a la oportunidad perdida de crear viviendas protegidas. Vox advierte también del peligro que representan para los vecinos debido al estado en el que se encuentran y a la posibilidad de acceder libremente a las instalaciones.

Según la portavoz municipal, en el interior existen hierros cortantes, huecos de escaleras y otros elementos que pueden provocar accidentes. La formación asegura que ya reclamó el vallado de todo el perímetro para impedir el acceso, pero denuncia que el Ayuntamiento todavía no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la zona.

Ante esta situación, Vox exige al equipo de Gobierno que aclare qué ha ocurrido con los compromisos adquiridos por el alcalde, cuál es el estado actual de la colaboración con las demás administraciones y qué plazos contempla para sacar adelante la promoción de viviendas protegidas. «Los vecinos no necesitan más fotografías ni promesas, necesitan soluciones; Gójar no puede permitirse seguir perdiendo el tiempo con un proyecto de vivienda protegida que lleva demasiados años esperando», ha concluido Otilia Alarcón.