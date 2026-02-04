Lo que la DGT no te dice sobre la baliza V16 cuando hay nieve: es muy peligroso y los expertos avisan

La reciente ola de frío y las nevadas que han azotado buena parte de España han vuelto a poner de relieve los problemas de las balizas V16. Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

Sin embargo, su eficacia en condiciones meteorológicas adversas, como niebla, nieve o lluvia intensa, sigue generando dudas entre los conductores. Algunos ya han reportado dificultades para ver la luz amarilla intermitente que emiten estos dispositivos, aumentando el riesgo de accidentes, especialmente en zonas de montaña y vías de doble sentido. Además, las balizas presentan ciertas limitaciones cuando se exponen durante mucho tiempo a temperaturas muy bajas, disminuyendo su rendimiento. Aunque, en teoría, están diseñadas para funcionar entre −10 °C y 50 °C, con el frío las reacciones químicas generadas por la energía se ralentizan, y el electrolito se puede llegar a congelar. . Esto hace que la duración de las baterías, normalmente de al menos 30 minutos según la normativa, se reduzca a la mitad o incluso más.

Los problemas de las balizas V-16 durante el invierno

Cuando nieva, aunque el dispositivo debe ser visible a 360º y a un kilómetro de distancia, los copos que caen sobre el vehículo pueden cubrir la luz. «El haz luminoso te hará visible a un kilómetro de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza está dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades», detalla la DGT.

De acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

Batería y autonomía

El reglamento establece que las balizas V16 deben funcionar de manera continuada durante al menos 30 minutos y tener una vida útil mínima de 18 meses. Sin embargo, con temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C, las baterías de los dispositivos pierden eficiencia, y la autonomía puede reducirse hasta 15 minutos. Asimismo, «el sistema óptico estará diseñado de forma que la luz cubra un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ± 8 grados hacia arriba y hacia abajo».

El ingeniero de diseño industrial Julián Lizán, consultor en Infinitia Industrial Consulting, señala que, aunque los dispositivos superen las pruebas de homologación bajo normas IP54, la realidad en carretera puede ser distinta. La protección IP54 garantiza resistencia contra el polvo y frente a chorros de agua a un promedio de 10 litros por minuto y una presión de 80-100 kN/m² durante cinco minutos. Sin embargo, Lizán explica que «estas pruebas se realizan en condiciones desfavorables, proyectando agua sobre la baliza desde distintos ángulos, mientras que en la vida real la lluvia cae de manera vertical o ligeramente inclinada, lo que hace que el agua impacte menos directamente sobre la luz». Si el está homologado, puede resistir una lluvia intensa, pero con la nieve la situación es completamente distinta.

Viento y frío

La normativa también exige resistencia frente al viento y al frío. Las balizas deben mantenerse estables sobre superficies planas frente a corrientes de aire que ejercen hasta 180 Pa de presión dinámica y funcionar entre −10 °C y 50 °C.

Finalmente, la DGT recuerda que «en el mercado hay más de 200 modelos de V-16 conectadas, con precios variables que fija el propio mercado. Una manera sencilla y rápida para que el ciudadano sepa si la baliza que quiere adquirir está homologada y certificada es entrar en la web de la DGT, en el apartado de V-16, donde aparecen las marcas y modelos certificados de acuerdo con la normativa. Todas ellas tienen que estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de ésta».