Vas a regalar un patinete eléctrico: esto es lo que exige la DGT

Un patinete eléctrico ya no se estrena con solo cargar la batería y salir a la calle. Desde este año, antes de salir circular tiene que estar inscrito en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT, llevar una etiqueta identificativa y contar con un seguro de responsabilidad civil.

A esas tres obligaciones se suma un calendario que afecta de lleno a quien compra estas Navidades. Desde el 22 de enero de 2024 solo pueden comercializarse modelos con certificado de circulación, el documento que acredita que el vehículo cumple los requisitos técnicos fijados por Tráfico.

Los vendidos antes de esa fecha pueden seguir circulando sin certificado, pero solo hasta el 22 de enero de 2027. A partir de ese día, la DGT solo permitirá circular a los que tengan número de certificado. Quedan poco más de dos meses. El plazo no libra a los modelos antiguos del papeleo. También deben inscribirse y asegurarse, aunque su inscripción es temporal y deja de tener efecto ese mismo 22 de enero.

Antes de pagar, el listado de la DGT

Tráfico publica en su web, dentro de la página dedicada a los vehículos de movilidad personal, el listado de marcas y modelos certificados con su número de certificado. Buscar ahí el modelo exacto es el primer paso, sobre todo si la compra es de segunda mano o en una plataforma entre particulares.

Ese número aparece también en la ficha técnica y en la placa de marcaje del patinete, una chapa metálica que recoge además la velocidad máxima, el número de serie, el año de construcción, la marca y el modelo. Si el vendedor no puede enseñar ninguna de las dos, mala señal.

El peso merece un vistazo. La categoría de vehículo personal ligero admite hasta 25 km/h en los patinetes de menos de 25 kilos. Los que superan ese peso y pasan de 14 km/h cuentan como vehículo a motor para la ley del seguro, con una póliza distinta.

Inscripción, el trámite de 8,67 euros que abre todo lo demás

El registro se hace en la sede electrónica de la DGT o en la app miDGT, con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Quien prefiera la ventanilla puede pedir cita previa en una Jefatura de Tráfico y presentar la solicitud en impreso oficial.

Hay que tener a mano la ficha con el número de certificado y una fotografía de la placa donde se lea el número de serie. Después se paga la tasa 4.1, que cuesta 8,67 euros.

Aquí está el detalle que suele pasar por alto quien regala. La inscripción va a nombre del dueño, así que conviene entregar la factura y la ficha técnica junto al patinete. Si el destinatario es menor, el trámite por internet lo hace su tutor legal.

Para un modelo sin certificado, el formulario incluye la casilla “Mi vehículo no está certificado”. Basta con adjuntar la ficha técnica o una foto del vehículo y abonar la misma tasa.

Al terminar, Tráfico emite el certificado de inscripción en PDF, que se descarga en miDGT. Incluye un número único formado por la letra M, cuatro cifras y tres letras.

Una matrícula en forma de pegatina

Con el certificado en el móvil o impreso, toca acudir a un centro autorizado de expedición de placas de matrícula. Allí fabrican la etiqueta identificativa, un adhesivo con el número de inscripción.

En los patinetes certificados se pega en el porta-identificador, situado en la parte trasera, bajo la luz. Los modelos sin certificado no tienen ese soporte y la llevan en un lugar visible.

El seguro obligatorio del patinete llega al final de la cadena

La póliza no se puede contratar sin el certificado de inscripción, de ahí que el orden importe. La obligación procede de la Ley 5/2025 y cubre los daños causados a terceros. Circular sin seguro tiene un coste no precisamente pequeño. Tráfico sitúa las sanciones entre 202 y 800 euros, según el tipo de vehículo.

Existe un atajo para quien no quiera pelearse con la sede electrónica. Según la DGT, los agentes de seguros pueden tramitar la inscripción en el mismo momento de contratar la póliza.

Casco, 15 años y lo que no viene en la caja

La reforma del Reglamento General de Circulación, en vigor desde el 1 de octubre de 2026, fija en 15 años la edad mínima para conducir un patinete eléctrico. Regalárselo a un niño más pequeño es regalarle algo que no puede usar en la vía pública.

La misma norma obliga a llevar casco y, de noche o con poca visibilidad, chaleco reflectante. Desde el 1 de octubre de 2027 será obligatorio además circular con las luces encendidas también de día. Un casco es, por tanto, el complemento lógico del regalo.

Si el patinete cambia de manos más adelante, el comprador debe solicitar el cambio de titularidad en un plazo de 30 días, y solo es posible si el vehículo ya está inscrito. La baja definitiva se tramita tras entregarlo en un centro autorizado.