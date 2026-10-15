Ringr entra en Italia con un agente de IA que resuelve las conversaciones empresariales más complejas.

Ringr, la compañía española de inteligencia artificial para la atención telefónica de empresas, anuncia su lanzamiento en el mercado italiano con el emplazamiento de sus oficinas centrales en Milán. Se convierte así en la primera compañía de agentes de voz conversacional que entra en Italia, un movimiento impulsado por sus propios clientes como Enterprise y porque, según el CEO de Ringr, Diego Cuadrado, «vemos grandes oportunidades para aquellas empresas que utilizan la atención telefónica como bancos, compañías eléctricas, hoteles, restaurantes, principalmente».

La entrada se centra en los mismos casos de uso que ya validan a Ringr en España: atención al cliente, gestión de pedidos, operaciones, cobro de deuda y preventa, sectores de alta complejidad conversacional y volumen constante. La compañía extiende así una relación comercial que ha funcionado con éxito en España y que podemos exportar a otros países.

«Entrar en un país nuevo no se limita a traducir el idioma. Cada conversación con un cliente aporta una señal sobre lo que funciona y lo que no, y esa señal debe sostenerse bajo el marco de cumplimiento propio de cada país, no solo bajo el resultado de la llamada», afirma Cuadrado.

«La mayoría de los sistemas de conversación ignoran esa señal. Tratan la conversación número cien igual que la primera, con el mismo guion y el mismo resultado, sin ninguna lección aprendida entre medias. Ringr parte de la premisa contraria. Cien conversaciones no son cien intentos sueltos, son cien datos, y cada una que se resuelve alimenta la siguiente, de modo que la centésima debería ser mejor que la primera», añade..

El sector de contact center y BPO en Italia factura cerca de 3.000 millones de euros al año y da empleo a unas 80.000 personas, según el informe del Centro Studi EBINCALL para AssoCall-Confcommercio publicado en enero de 2026, que ya señala a la inteligencia artificial como la principal fuerza de cambio del sector. La inversión empresarial en IA en el país creció un 50% en 2025 hasta los 1.800 millones de euros, y el 71% de las grandes empresas italianas tiene ya en marcha al menos un proyecto de IA, según el Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. Los sistemas conversacionales y de análisis de texto son ya la categoría de soluciones de IA más extendida en el país, con el 39% del total.

Cómo lo hace Ringr

Ringr analiza cada conversación por intención, resultado y calidad, y ese análisis entra en un ciclo de experimentación que ajusta cómo el agente conversa la próxima vez. El sistema no se apoya en un modelo genérico entrenado fuera de la compañía. Construye su propia inteligencia a partir de las conversaciones de cada cliente, y no espera a la siguiente llamada para aplicar lo aprendido. El agente puede ajustar el discurso dentro de la misma conversación, en tiempo real, mientras ocurre.

Ringr llama a este proceso Comunicar, Entender y Escalar, los tres pilares que sostienen el sistema bajo principios de auditabilidad y trazabilidad, en línea con el Reglamento europeo de IA (EU AI Act). Para el mercado italiano, esto incluye adaptar la conversación al idioma y a la Legge 132/2025, la norma que Italia aprobó en septiembre de 2025 para alinear su marco nacional con el AI Act europeo y que exige trazabilidad y supervisión humana en los sistemas que interactúan con clientes.

Crecimiento e inversión en Italia

Ringr ha crecido entre el 400% y el 500% en España durante este año, y el objetivo es repetir ese ritmo en Italia durante el próximo ejercicio. La compañía se marca como meta facturar 1 millón de euros en su primer año de actividad en el país y aspira a ocupar en el segmento Enterprise italiano la misma posición de liderazgo que ya tiene en España. Para lograrlo, refuerza su equipo comercial y su equipo de ingeniería de software, con implantación en Milán como sede y contratación de talento local desde el arranque.