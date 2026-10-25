eufy by Anker E35, un robot aspirador y fregador que se ocupa también del mantenimiento

Un robot que friega corre el riesgo de repartir agua sucia por toda la casa, y ahí se decide buena parte de su utilidad. El eufy by Anker E35 lo evita con una mopa de rodillo que se limpia mientras trabaja y una estación que se ocupa del resto. Lo he usado en casa, donde conviven terrazo, gres, vinilo, muchos obstáculos y alfombras de pelo grueso, y las sensaciones han sido buenas. Limpia bien, se maneja muy fácil y resulta versátil.

Así es el eufy by Anker E35

El eufy by Anker E35 es un robot aspirador y fregador de gama alta, se dio a conocer durante IFA 2026 y funciona junto a una estación que la marca llama ThermoFresh 8 en 1. El conjunto se apoya en cuatro piezas. La primera es una succión que la propia marca cifra en 35.000 pascales (Pa). La segunda es una mopa de rodillo con sistema de autolimpieza, denominado HydroJet 2.0. La tercera es la navegación con cámara y láseres, llamada AI-See 3.0, y la cuarta la estación, que vacía, rellena y lava sin intervención. Los pascales son la unidad con la que se mide la fuerza de succión y sirve de referencia, Anker ha apostado por lo alto en este dispositivo.

Diseño y limpieza de bordes

Lo primero que distingue al E35 de buena parte de los robots es que su cuerpo es cuadrado en lugar de redondo. La razón es geométrica, porque un círculo no llega al fondo de una esquina y un cuerpo cuadrado se acerca mucho más. A ese diseño suma dos cepillos laterales, un rodillo de fregado extensible y un sensor láser lateral que detecta paredes cóncavas y zócalos bajo los armarios. Eufy asegura que deja menos de dos milímetros de margen en los bordes, el planteamiento es el correcto y el resultado general que he visto en casa lo respalda.

Aspirado y alfombras

El E35 usa un sistema multiciclónico llamado AeroTurbo que separa el polvo del aire antes de que llegue al filtro, algo pensado para que la succión no caiga a medida que se llena la bolsa. La marca asegura que prefiltra el 99% del polvo y que su filtración de cinco capas retiene el 99,99% de las partículas de hasta 5 micras. Añade un certificado de la AAFA, la fundación estadounidense de asma y alergias, que lo avala como apto para personas con esos problemas.

En mi hogar con, alfombras de pelo grueso, que son la prueba más exigente para cualquier robot, y el E35 las limpia bien. En terrazo, gres y vinilo el comportamiento ha sido igual de satisfactorio, la verdad es que no es perezosa a la hora de recoger migas.

Fregado con la mopa HydroJet 2.0

El fregado es donde el E35 juega su baza principal. El rodillo se lava de forma continua con agua limpia mientras trabaja y dos rascadores retiran el agua sucia, de modo que la mopa que toca el suelo siempre está limpia. A eso se suma una presión hacia abajo de 16 newtons, con la que la marca dice eliminar manchas secas de salsa, grasa y café, y, según la marca, una eficacia antibacteriana del 99,99% certificada por TÜV. En cocina y baños de gres, las zonas donde más se nota si un robot friega bien o se limita a mojar, y el resultado me ha convencido. Que funcione igual de bien en el gres, en el terrazo o en el vinilo es lo que me lleva a hablar de versatilidad.

La estación ThermoFresh y el mantenimiento

La estación es la pieza que convierte al E35 en un sistema completo. Vacía el polvo del robot en una bolsa de 2,5 litros, rellena el agua limpia, drena la sucia, dosifica el detergente y lava la mopa con agua a 60 grados. Después la seca con aire caliente a 55 grados, un paso que la marca justifica para evitar moho y malos olores. Con todo ello, la marca habla de hasta dos meses de funcionamiento sin que el usuario intervenga.

Esa cifra depende de cuánto se ensucie la casa y de cuánto se friegue, así que hay que verla como un máximo y no un promedio. Lo que sí es evidente es que desaparece el trabajo más desagradable, el de aclarar y escurrir la mopa, y ese es el motivo por el que un robot con estación merece la pena frente a uno sin ella. Pero por mi frecuencia de uso y la cantidad de agua que me gusta aplicar, no alcanzo a los dos meses anunciados ni de lejos.

Navegación, obstáculos y app

Para orientarse, el E35 combina una cámara RGB, una luz LED de apoyo y dos líneas láser. Sortea más de 280 objetos de apenas un centímetro cúbico, desde juguetes hasta cuencos de mascotas, y que puede trabajar en una habitación completamente a oscuras. Puedo confirmar que esquiva bien los obstáculos que se encuentra por casa.

La app merece mención aparte. Es sencilla, está bien traducida, resulta práctica y la curva de aprendizaje es corta, de modo que en poco tiempo se maneja con soltura. Desde ahí se pueden fijar zonas prohibidas, personalizar modos y horarios de limpieza y activar el bloqueo infantil, y también se controla por voz con Alexa. Como no tengo mascotas, tampoco puedo valorar el cepillo antienredos retráctil de doble brazo, del que la marca dice que admite mechones de hasta 50 centímetros sin atascarse.

Autonomía y depósitos

La autonomía anunciada es de hasta 180 minutos en modo silencioso, un margen amplio para recorrer varias estancias seguidas. Es la cifra del modo menos exigente, así que con la succión al máximo cabe esperar menos. En mi caso la autonomía ha resultado correcta y lo que se agota antes es el agua. La estación guarda 2,5 litros de agua limpia y 2,4 de agua sucia, y me parecen algo justos. Si se programa un fregado con bastante caudal, como hago yo en la cocina y en los baños, el agua se acaba antes de lo que me gustaría. Es el único punto en el que el E35 me ha dejado con ganas de más.

Disponibilidad y precio

El eufy by Anker E35 se vende en la web oficial de eufy por 999 euros. Es un precio alto que lo coloca en la gama premium, y la pregunta es si la experiencia lo justifica. En mi caso la respuesta es afirmativa en lo que importa. Aspira y friega bien sobre superficies muy distintas, la estación elimina el mantenimiento más molesto, esquiva bien los obstáculos y la app se aprende rápido. El defecto es la capacidad de los depósitos, corta para quien friega con mucha agua. Tampoco he podido comprobar el cepillo antienredos con mascotas. Para un hogar con suelos variados y alfombras gruesas como el mío, el E35 cumple con holgura lo que promete en limpieza.