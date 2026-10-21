Blink se pasa al 4K con cinco cámaras nuevas, pero en España solo se reservan dos

Blink, la marca de cámaras domésticas de Amazon, ha presentado cinco cámaras de seguridad nuevas con dos ideas de fondo, más resolución y más alcance. Entre ellas está su primera cámara de la marca con resolución 4K, un salto que la gama no había dado hasta ahora. En España, de momento, solo hay dos de ellas sobre la mesa. La Blink Mini 4K+ y la Blink Mini Pan-Tilt 2K+ ya admiten reserva, mientras que las otras tres se anuncian solo para Estados Unidos y Canadá.

Una Mini que por fin ve en 4K

La Blink Mini 4K+ cuesta 79,99 euros y estrena la resolución 4K en la marca. Mantiene el formato compacto de la serie Mini, con un campo de visión horizontal de 115 grados, conexión Wi-Fi 6 de doble banda y audio bidireccional para hablar con quien esté frente a la cámara.

Incorpora también certificación IP65, que la protege del polvo y de los chorros de agua. Las reservas ya están abiertas y la cámara llegaría a las tiendas el 27 de octubre.

Detecta personas y vehículos, pero esas alertas requieren una suscripción compatible. Es un detalle relevante en un producto de precio contenido, porque esa función se paga aparte.

El soporte que gira para no dejar rincones ciegos

Una cámara fija solo ve lo que tiene delante, y esa es la limitación que intenta resolver la Blink Mini Pan-Tilt 2K+, de 49,99 euros. Su base motorizada gira 350 grados en horizontal e inclina 115, de modo que desde un solo punto puede recorrer una habitación entera.

Ofrece visión nocturna, audio bidireccional y detección de personas y vehículos, de nuevo con suscripción. Amazon la presenta como cámara de interior y exterior, aunque para usarla a la intemperie hace falta el Blink Camera Outdoor Adapter, que se vende por separado.

Los modelos de exterior se quedan al otro lado del Atlántico

La otra mitad del anuncio la forman tres cámaras pensadas para exteriores y grandes superficies. De momento solo están en reserva en Estados Unidos y sus precios se dan en dólares, sin equivalente en euros para España.

La Blink Spotlight Cam 2K+ cuesta 109,99 dólares y es la primera cámara de la marca con foco y batería. Graba en 2K, se coloca sin cables y su luz se enciende cuando detecta movimiento.

La Blink Outdoor 2K XR+ sube a 149,99 dólares y apuesta por el alcance. La compañía afirma que llega a 800 pies (unos 244 metros) con obstáculos y a 2.700 (unos 823 metros) con línea de visión despejada, aunque la resolución baja a medida que aumenta la distancia.

La Blink Frontier XR+ es la más extrema, con 199,99 dólares por un sistema de una cámara. Es una cámara de rastreo para fincas grandes y zonas remotas, y la marca asegura que su módulo de sincronización, colocado en el exterior, alcanza los 7.000 pies (unos 2.134 metros) con visión directa.

La IA y la suscripción, el peaje de las alertas

Las alertas de personas y vehículos de las Mini necesitan suscripción. Los resúmenes de actividad generados por inteligencia artificial (Video Descriptions, en el original) solo están en planes de IA elegibles de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con la excepción de Illinois. España no figura en esa lista. Para quien reserve una Mini en España, el 4K y el giro de 350 grados son lo seguro. Las funciones de IA, por ahora, quedan fuera del mapa.