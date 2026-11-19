Lefant se une al Black Friday de Amazon con dos de sus robots aspiradores con fregona más completos: el recién llegado M280 y el M210 Pro Omni. Del 19 al 30 de noviembre de 2026, ambos modelos se pueden comprar con descuentos de hasta el 67%.

Lefant M280: el recién llegado, a mitad de precio

El M280 está pensado especialmente para los hogares europeos. Su cuerpo de solo 280 mm le permite colarse bajo camas, sofás y muebles de cocina con poca altura, con una cobertura de limpieza de al menos el 95 %. Combina una succión de 20.000 Pa con una entrada sin escobillas que evita por completo los enredos de pelo, una ventaja para los hogares con mascotas.

Su fregado, con rodillo de agua limpia en tiempo real, pulveriza, friega y rasca la suciedad a 240 RPM con una presión constante de 15 N, y cubre el 100 % del recorrido de las ruedas, de modo que no deja zonas sin fregar ni marcas. Además, el rodillo es retráctil, se extiende para llegar a esquinas y bordes, y se eleva 10 mm al detectar una alfombra, mientras la succión aumenta automáticamente. Su depósito de polvo transparente de 1 litro admite hasta 30 días de acumulación, no necesita bolsas ni estación de vaciado y se puede lavar entero. La marca destaca también su diseño con LiDAR oculto, pensado para proteger la privacidad.

Oferta: de 699,99 a 349,99 euros (-50 %), del 19 al 30 de noviembre en Amazon.

Lefant M210 Pro Omni: más de 500 euros de descuento

El M210 Pro Omni, protagonista de anteriores ofertas de la marca, llega a Black Friday con un precio por debajo del de sus anteriores ofertas. Su cuerpo ultrafino de 280 x 290 x 99 mm cubre hasta un 92 % de la superficie, incluso bajo los muebles más bajos, y aspira con 20.000 Pa a través de una entrada sin escobillas, con doble cepillo lateral para esquinas y bordes.

Friega con agua limpia en tiempo real (rodillo de 20 cm a 240 RPM con 15 N de presión) y su base lo hace casi todo sola, con un depósito de agua limpia de 2,4 litros y otro de sucia de 1,5. Cuando el robot vuelve, rellena el agua, vacía la sucia, lava el rodillo y lo seca con aire. Suma detección de obstáculos PSD 2.0 con nueve sensores y 190° de cobertura, la tecnología Freemove contra atascos, Wi-Fi de doble banda y compatibilidad con Apple Watch. Su depósito de polvo de 800 ml aguanta hasta dos semanas, sin bolsas.

Oferta: de 699,99 euros a 227,99 euros (-67 %), y 198,35 euros al aplicar el código M3DXPHNR (-13 % adicional), del 19 al 30 de noviembre en Amazon.

¿Cuál elegir?

Los dos comparten la succión de 20.000 Pa, el fregado con agua en tiempo real y el cuerpo compacto. El M280 destaca por su depósito de polvo de 1 litro, su rodillo retráctil, que llega a los bordes, y una batería de 5.200 mAh con hasta 240 minutos de autonomía, y es la opción para quien busca limpiar más superficie con menos mantenimiento.

El M210 Pro Omni ofrece navegación láser dToF con hasta tres mapas y limpieza por habitaciones, zonas o áreas restringidas, conexión Wi-Fi de doble banda y control desde el Apple Watch, y es la opción para quien prioriza la tecnología de navegación y el control desde el móvil o el reloj, con un precio final por debajo de los 200 euros.

Precios y disponibilidad

Las ofertas están disponibles únicamente del 19 al 30 de noviembre de 2026 en Amazon: