Una empresa india asegura que su reactor ha dejado señales de 32 elementos, entre ellos itrio y uranio: así busca tierras raras con fusión nuclear, aún sin revisión por pares

La empresa india Hylenr Technologies, con sede en Hyderabad, anunció el 9 de septiembre de 2026 que ha detectado señales de 32 elementos químicos en las muestras de su reactor de fusión en red metálica, entre ellos el itrio, una tierra rara, y el uranio, tras unos dos años de análisis de materiales.

La compañía lo presenta como una posible vía para obtener metales críticos sin depender de las minas, aunque los datos proceden de sus propios comunicados y de una ponencia en un congreso, y todavía no han pasado por una revista con revisión por pares.

Hidrógeno dentro de níquel y paladio

El sistema de Hylenr pertenece a lo que la empresa llama fusión por confinamiento en red, o LCF por sus siglas en inglés, y consiste en cargar hidrógeno dentro de un metal sólido, en este caso níquel y paladio, para que los núcleos queden muy apretados entre los átomos del material.

Según la nota de prensa de Hylenr, las interacciones entre el hidrógeno, los defectos de la red y el entorno electrónico local crearían condiciones capaces de provocar procesos nucleares dentro del propio material. La empresa asegura llevar más de diez años con esta tecnología, que explica en su web oficial.

Vídeo de presentación de la fusión por confinamiento en red de Hylenr. Vídeo: Hylenr

El nombre no es exclusivo de la compañía india: el Centro de Investigación Glenn de la NASA describe en su página sobre fusión por confinamiento en red experimentos con erbio cargado de deuterio publicados en 2020 en Physical Review C, con un montaje distinto al de Hylenr, cuya meta es además la nucleosíntesis, es decir, la formación de núcleos atómicos nuevos.

32 elementos, del helio al uranio

La compañía afirma que las muestras analizadas después de hacer funcionar el reactor contenían firmas de 32 elementos, entre ligeros, pesados y gases nobles como el helio, el neón y el argón. El mapa que acompaña la nota marca como materiales de partida el hidrógeno, el níquel y el paladio, y señala como críticos el itrio y el uranio; también aparecen el holmio y el iterbio, dos lantánidos.

Para descartar que esos elementos estuvieran ahí desde el principio, Hylenr dice que comparó cada muestra con una caracterización previa del mismo catalizador, que hizo de control, y que confirmó cada firma con más de una técnica, entre ellas EDX, XPS, ICP-OES, WDX y el análisis de gases residuales.

El trabajo, titulado «Firmas nucleares en un sistema de confinamiento en red de Ni-Pd cargado de hidrógeno», se presentó en la 27.ª Conferencia Internacional sobre Ciencia Nuclear de la Materia Condensada (ICCF-27), celebrada en las cataratas del Niágara (Canadá) entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

Una alternativa a las minas

Las tierras raras son esenciales para los imanes de los coches eléctricos, los robots y los aerogeneradores, y por eso cualquier fuente alternativa despierta interés, como pasó con el yacimiento de tierras raras y uranio que Arabia Saudí ha localizado en Medina. «Su cadena de suministro mundial sigue muy concentrada, lo que crea una dependencia estratégica para los países que buscan ampliar la energía limpia, la fabricación de defensa y la electrónica de nueva generación», declaró Ram Ramaseshan, cofundador de Hylenr, en la nota de la empresa.

Siddhartha Durairajan, el otro cofundador que habla en la nota, recordó que «durante miles de años, el acceso a un elemento ha dependido de si la naturaleza lo concentró en algún lugar de la corteza terrestre». Para él, lo emocionante del hallazgo es «la posibilidad de reunir la energía de fusión nuclear y los materiales de tierras raras en una sola plataforma nuclear diseñada».

La prueba en Texas A&M

El 22 de septiembre, Hylenr anunció que había completado la primera fase de un estudio de validación en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Texas A&M. Según ese segundo comunicado, se probaron varios dispositivos de su reactor modular BRT-NiUCS-2, y el artículo lo firman conjuntamente la empresa y la universidad. «Nuestro objetivo siempre ha sido ir más allá de las observaciones internas y someter la tecnología a pruebas rigurosas e independientes», dijo Ramaseshan, que en esta nota figura ya como consejero delegado.

Con un analizador SRS RGA 100 en alto vacío, el equipo registró en el reactor activo señales de helio y argón entre cien y mil veces por encima del fondo, sin un aumento paralelo de nitrógeno, lo que según la nota va en contra de una simple entrada de aire. Los termopares y las cámaras infrarrojas calibradas mostraron además temperaturas más altas que las de un dispositivo de calibración con una potencia comparable.

Lin Shao, catedrático de Ingeniería Nuclear de Texas A&M, explicó en el comunicado que la combinación de medidas térmicas, de gases, nucleares y de materiales «amplía la base experimental para evaluar los fenómenos observados».

Los contadores Geiger-Müller y los detectores de neutrones, en cambio, no hallaron rayos gamma ni X detectables, y el recuento de neutrones fue estadísticamente igual al fondo durante unos cinco días. La fusión convencional, como la de los proyectos en los que ha invertido Hyundai, libera neutrones en abundancia.

Las proporciones de isótopos, pendientes

La segunda fase incluirá varios reactores independientes, calorimetría para medir la energía y proporciones isotópicas con técnicas como SIMS e ICP-MS, unas medidas que sirven para distinguir un elemento formado en el reactor de una impureza que ya estuviera en el catalizador.

Los comunicados tampoco dan las cantidades de itrio, uranio u holmio encontradas. El congreso ICCF reúne desde hace décadas a quienes investigan las reacciones nucleares de baja energía, herederas de la polémica fusión fría de 1989, cuyos resultados no se han logrado reproducir de forma sólida.

Por ahora, todo lo que se sabe procede de la propia empresa: la nota de prensa de Hylenr Technologies del 9 de septiembre de 2026, distribuida por PR Newswire, y las ponencias del ICCF-27, sin ningún artículo revisado por pares.

Crédito de la imagen: Hylenr Technologies.