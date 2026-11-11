Alemania y los Países Bajos han encargado 69 blindados Schakal más, según comunicó Rheinmetall el 29 de octubre de 2026. Serán 35 para la Bundeswehr y 34 para el Ejército de Tierra neerlandés. La organización europea de armamento OCCAR hizo el pedido a Artec GmbH.

El blindado Schakal, «chacal» en alemán, une el chasis del Boxer 8×8 con la torreta del vehículo de cadenas Puma. Es la primera compra que activa las opciones del contrato de octubre de 2025. Con ella, el programa pasa de 222 a 291 unidades, según la nota de Rheinmetall.

Reparto de los 291 chacales

El contrato original preveía 150 vehículos para Alemania y 72 para los Países Bajos. Su valor era de 4.700 millones de euros brutos. Casi 3.400 millones correspondían a Rheinmetall, como detalló el grupo en su comunicado de octubre de 2025.

Sumando los nuevos encargos, la Bundeswehr recibirá 185 unidades y las fuerzas neerlandesas, 106. La Comisión de Presupuestos del Bundestag aprobó esta primera activación el 24 de junio de 2026.

Para Rheinmetall, las dos opciones valen varios cientos de millones de euros. La empresa habla de un «rango medio de tres cifras» y no da el importe exacto.

Un Boxer con torreta de Puma

Artec, empresa conjunta de Rheinmetall y KNDS Deutschland, es el contratista principal del Boxer. Este vehículo combina un módulo de conducción común con módulos de misión intercambiables. Según la ficha del fabricante, esos módulos se cambian en menos de 30 minutos.

En esta versión, llamada también Boxer RCT 30, el módulo lleva una torreta sin tripulantes y controlada a distancia. Rheinmetall indica que caben seis soldados de infantería. A ellos se suman el jefe de vehículo, el tirador y el conductor.

El arma principal es el cañón MK 30-2/ABM de 30 milímetros, fabricado por Rheinmetall. Lo completa el misil contracarro guiado MELLS, pensado para atacar blindados.

La torreta procede del vehículo de combate Puma, que se mueve sobre cadenas. Pasarla a un chasis con ruedas tiene un objetivo declarado. Rheinmetall quiere que las fuerzas medias recorran largas distancias por sus propios medios y en poco tiempo.

Fuerzas medias del Ejército alemán

Dentro de la Bundeswehr, el Schakal será el principal sistema de armas de las fuerzas medias. El Ejército alemán acaba de crear esas unidades, según el comunicado de 2025.

Aquel contrato inicial incluía un paquete logístico con repuestos, material de formación y herramientas especiales. También dejaba abiertos varios servicios opcionales para más adelante. Entre ellos figuraban la protección frente a armas contracarro portátiles, la detección de disparos y la defensa contra drones.

Rheinmetall atribuye además al vehículo un sistema de control de tiro moderno y conexión digital con otras unidades. La empresa no detalla en sus notas qué sistemas concretos llevará cada lote.

Al pertenecer a la familia Boxer, el Schakal reduce los costes de instrucción, logística y ciclo de vida. Así lo defiende Rheinmetall, que presenta el programa como un ejemplo de cooperación europea en defensa. España también mueve ficha en este terreno con la fábrica de vehículos militares de Indra en As Pontes.

Vídeo de presentación de la plataforma Boxer, no del Schakal en concreto. Vídeo: Rheinmetall

Bernhard habla de confianza y proveedores

Björn Bernhard dirige la división de sistemas de vehículos de Rheinmetall y vinculó la compra con la continuidad industrial. «La activación de opciones adicionales para el Schakal confirma la confianza de nuestros clientes en este sistema de última generación», afirmó.

Según el directivo, el pedido da más seguridad de planificación a la industria y a sus proveedores. Rheinmetall añade que muchos componentes clave salen de plantas alemanas. Allí trabajan la propia empresa, KNDS Deutschland, MTU, Hensoldt y otras pymes de defensa.

El grupo también amplía su producción fuera de Alemania, como muestra su fábrica de cañones de Telford, en Reino Unido. Berlín, por su parte, coopera con sus socios en otros terrenos, como la defensa antiaérea que unió a Alemania y Suecia en Creta.

Arminius y las opciones sin aclarar

Los dos comunicados de Rheinmetall no coinciden en el número de opciones. El de octubre de 2025 hablaba de hasta 248 vehículos adicionales. El de octubre de 2026 cita un máximo de 200 y no explica la diferencia.

Tampoco se conoce el precio por unidad de esta ampliación. La empresa solo aporta una horquilla referida a su parte del contrato.

Las entregas figuran como previsión «según los planes actuales», entre mayo de 2032 y noviembre de 2033. El primer vehículo de este lote tardaría así más de cinco años en llegar.

Ese calendario podría cambiar si sale adelante el gran programa Boxer llamado «Arminius». En ese caso, la industria alemana garantiza una entrega «significativamente acelerada» de los vehículos encargados como opción. La nota no concreta fechas.

La información procede de la nota de prensa de Rheinmetall del 29 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Rheinmetall.