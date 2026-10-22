16 ciudades, 10 millones de personas con acceso y ningún iPhone compatible: así funciona el 5G en Rusia que las cuatro grandes operadoras han encendido a la vez

Las cuatro grandes operadoras móviles de Rusia, MegaFon, Beeline, T2 y MTS, encendieron a la vez el 11 de septiembre de 2026 sus redes de quinta generación, y con ello el 5G en Rusia funciona por primera vez de forma comercial. Según el comunicado del Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación en su canal oficial, el servicio llega en esta primera fase a 16 ciudades y unos 10 millones de personas tienen ya acceso.

Los directores generales Jachatur Pombujchián, de MegaFon; Serguéi Anojin, de Beeline; Antón Godovikov, de T2, e Inessa Galaktiónova, de MTS, lo pusieron en marcha en actos celebrados en Tver, Samara, Ekaterimburgo y Novosibirsk.

Dieciséis ciudades repartidas entre cuatro operadoras

El reparto de ciudades es desigual. En Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo han activado el 5G las cuatro operadoras. En Novosibirsk y Kazán lo ofrecen MegaFon y MTS, y en Samara, Beeline y MegaFon.

El ministerio justifica que se empiece por las grandes ciudades porque el tráfico de internet móvil se ha multiplicado por más de tres en seis años y allí la carga sobre las redes es más alta.

El primer 5G viaja por las frecuencias del 4G

En esta primera etapa, el 5G funciona sobre las frecuencias que las operadoras ya tenían asignadas para LTE, la tecnología del 4G. Es lo que en el sector se llama neutralidad tecnológica: la misma porción del espectro radioeléctrico sirve para un estándar u otro según el equipo que la emita. El ministerio calcula que así la capacidad de las redes crecerá «entre un 20 y un 25 %» en los próximos años.

Además, las operadoras han recibido nuevas bandas entre 4,63 y 4,99 GHz en igual volumen y de forma gratuita, lo que según el ministerio permite mantener la competencia y garantizar tarifas asequibles. La nota de prensa de MTS fecha esa decisión el 31 de agosto, cuando la Comisión Estatal de Radiofrecuencias asignó esa franja a las cuatro grandes y autorizó usar las frecuencias del LTE con el nuevo estándar.

MTS es la que más ha detallado su despliegue. En Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo y Ufá ha abierto una red en 4,9 GHz con una velocidad máxima de 1,5 Gbit/s. Además, ha encendido el 5G sobre la banda de 2.100 MHz del 4G en los centros de 16 ciudades.

Lo que dicen las operadoras

MegaFon explicó en una nota propia que modernizó sus estaciones base para emitir 5G en las frecuencias que ya tenía. Pombujchián lo presentó como «un paso histórico» y como la base para la transformación digital de la industria.

Galaktiónova habló de un acontecimiento histórico y recordó que MTS lleva 10 años probando tecnologías 5G, con numerosas zonas de pruebas y producción de estaciones base nacionales. Según la directora general de MTS, desde 2022 la compañía ha invertido «más de 50.000 millones de rublos» solo en preparar su infraestructura, y su inversión total en redes y tecnología pasará de 47.000 millones este año a 57.000 millones en el próximo.

Los iPhone, de momento, se quedan fuera

El ministerio advierte de que los dueños de dispositivos Android de esas ciudades podrán usar el servicio en el futuro más inmediato, mientras que el acceso de los propietarios de iPhone depende de la decisión de Apple. La revista corporativa de MTS lo resume así: «A día de hoy, ningún iPhone puede funcionar con las redes 5G rusas». Para conectarse a la red de esta operadora hace falta un teléfono compatible con las bandas n1 (2,1 GHz) o n79 (4,9 GHz).

MegaFon ha respondido con las opciones Mega5G, que aceleran el internet móvil 1,6 veces, y hasta el doble con activaciones temporales, aunque el teléfono no admita 5G o no haya cobertura. Su director comercial, Dmitri Rudskij, explicó que así quiere llegar también a los propietarios de dispositivos de Apple, y que el desarrollo del 5G en el país «será por etapas» y dependerá en gran medida del número de dispositivos compatibles disponibles.

Estaciones base fabricadas en Dubna

El Gobierno ruso quiere que esa red acabe funcionando con equipos nacionales. En diciembre de 2025, la empresa Yadro inauguró en Dubna, en la región de Moscú, la primera producción en serie de estaciones base de operador del país, según el portal del Gobierno ruso. Una estación base es el equipo de la antena que conecta los móviles con la red de la operadora.

El plan nacional Economía de los datos prevé fabricar e instalar 75.000 estaciones base hasta 2030. Yadro calcula que aportará 55.000 a tres grandes operadoras, el 75 % de lo que necesita el mercado. Según el Gobierno, esos equipos admiten LTE y 5G, y el 5G se activa con una actualización de software, sin cambiar el hardware.

En la visita a la planta, el viceprimer ministro y jefe del Gabinete del Gobierno, Dmitri Grigorenko, recordó que en el mundo hay menos de una decena de fabricantes de estaciones base y que antes Rusia tenía que importar esos equipos.

Lo que todavía no se sabe

El salto no llega a todo el territorio. La cobertura se concentra en los centros de las ciudades y la red más rápida de MTS se limita a unas pocas decenas de puntos concretos. El 14 de octubre, por ejemplo, la operadora anunció que había llevado el 5G al complejo deportivo Luzhniki, unas 150 hectáreas con un estadio para más de 80.000 personas.

Las listas tampoco coinciden del todo. El ministerio sitúa a MTS en seis ciudades, mientras que la nota de la operadora enumera 16 con 5G sobre frecuencias del 4G, entre ellas Vologda, Múrmansk, Petrozavodsk y Anapa.

El calendario siguiente está abierto. El ministerio dice que se estudia llevar el 5G a otras 50 ciudades antes de que termine 2026, sin dar todavía nombres ni fechas, y ninguna de las fuentes oficiales publica mediciones independientes de la velocidad real.

Fuera de Rusia, la velocidad real del 5G depende de la cobertura y de la congestión tanto como del estándar, y el 5G es la quinta de las generaciones de telefonía móvil que se han sucedido desde los años ochenta.

Crédito de la imagen: Gobierno de Rusia (government.ru), CC BY 4.0.