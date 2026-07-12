Meteored y la AEMET lanzan el mismo aviso: se esperan lluvias muy intensas de hasta 15 l/m² en una hora en estas zonas

Se esperan lluvias muy intensas de hasta 15 l/m2 en una hora en unas zonas del país que estarán en alerta, Meteored y la AEMET lanzan el mismo aviso. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Es hora de saber qué nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará conocer qué es lo que puede pasar en breve. Mientras media España estará pendiente del cielo y de las altas temperaturas, lo que pasará después puede cambiarlo todo. Estos expertos no dudan en darnos ciertos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más, se esperan lluvias muy intensas en estas zonas en las que en una sola hora la situación puede cambiar por momentos. Este aviso puede cambiar por completo nuestros planes.

Lanzan el mismo aviso la AEMET y Meteored

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente. El tiempo se convierte en un problema en un mes de julio, en el que todo puede ser posible. En especial, si tenemos por delante una novedad que podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca.

Es momento de estar pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos sorprenderán en todos los sentidos. Llega un giro radical que podría convertirse en un problema para muchos. De las altas temperaturas podemos pasar a un fenómeno muy distinto.

El tiempo se acabará convirtiendo en un problema que nos sumergirá en lo peor de una temporada en la que todo puede ser posible. Las cifras acabarán marcando una diferencia significativa. Con ciertas novedades que podrían acabar siendo las que nos marquen de cerca.

Estos expertos no dudan en darnos algunos datos que deberemos conocer antes que nada y que realmente pueden cambiarlo todo. Es hora de saber qué puede pasar con este aviso de la AEMET y Meteored que realmente podría cambiarlo todo por completo.

Se esperan lluvias muy intensas de hasta 15 l/m² en una hora en estas zonas

Las lluvias intensas se convertirán en una realidad, en estas zonas en las que vamos a ver llegar gasta 15 l/m2 en una hora. Una cifra que puede darnos un poco de esperanza a los amantes de estas lluvias que pueden cambiar por completo cualquier plan o actividad que tengamos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «Una importante dana se haya localizada al oeste de la Península a estas horas, sin poder avanzar hacia el este debido a la dorsal subtropical. Mañana la depresión seguirá anclada al oeste de Portugal, con el centro depresionario desplazándose al oeste de Galicia en el transcurso de la jornada. Irá acompañada de una importante carga de aire frío, con temperaturas de -14 a -16 ºC a unos 5500 metros de altura. El contraste entre el aire frío de la dana y las elevadas temperaturas previstas en superficie, darán lugar a movimientos verticales de aire en la troposfera. Por ende, esperamos chubascos y tormentas vespertinos localmente fuertes en al menos cuatro comunidades autónomas».

Las alertas estarán activadas: «La AEMET ha emitido avisos por lluvias fuertes y tormentas en Bizcaia, litoral, centro y valle de Villaverde de Cantabria, así como en el litoral oriental asturiano, Cordillera y Picos de Europa (Asturias). A parte habrá avisos también en la Cordillera Cantábrica de León, donde la palanca orográfica de las montañas impulsará la formación de tormentas. Los avisos serán de color amarillo por tormentas y chubascos que dejarán acumulados de hasta 15 l/m2 en una hora. Los avisos de Asturias y la Cordillera Cantábrica de León permanecerán activos hasta las tres de la madrugada de mañana, y serán la continuación de los que están activos para esta tarde. Se prevé que las tormentas formadas esta tarde se vayan desplazando hacia estas zonas con importantes densidades de rayos, disipándose al entrar en contacto con las aguas del mar Cantábrico».

Las lluvias pueden ser una realidad en estas zonas: «Aunque no hay de momento avisos activos por la tarde en Galicia y Asturias, el modelo europeo sí apuesta por nuevos aguaceros en la tarde de mañana. Podrían ser localmente fuertes en el interior de Lugo y Asturias, con acumulados de precipitación de hasta 15 l/m2 en pocas horas. Las densidades de rayos serán importantes en toda el área cantábrica, solapadas con niveles de riesgo de incendios muy altos a extremos». Además vamos a tener un descenso de las temperaturas en los puntos donde las lluvias hagan acto de presencia.