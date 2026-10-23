Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La reforma de las listas de espera impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, ha encallado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla-La Mancha (PSOE) han rechazado este viernes el proyecto de real decreto con el que el Ministerio pretendía modificar los criterios de registro y publicación de las demoras asistenciales. La razón: la poca «transparencia» y unificación de criterios.

El revés llega cuando las listas de espera siguen siendo uno de los principales problemas de acceso a la sanidad pública. Según el último informe oficial disponible, correspondiente al 31 de diciembre de 2025, 853.509 pacientes estaban pendientes de una intervención quirúrgica, con una demora media de 121 días. Sin embargo, esta norma, una más de las que ha intentado desplegar la ministra sin acuerdos, sin trabajo riguroso con las distintas asociaciones, incluidas las de pacientes, ha hecho que se paralice la reforma.

El proyecto de García ni siquiera ahondaba en la necesidad de trabajar para poder reducir directamente esas demoras, simplemente cambiar la forma de contabilizarlas para ofrecer una imagen más completa, pero que, como ha señalado la consejera madrileña, Fátima Matute, «sólo buscaba dañar a la Comunidad de Madrid, donde al final parece que se presenta de candidata». Sin embargo, la falta de acuerdo con las comunidades deja en suspenso una reforma con la que Sanidad aspiraba a sustituir una normativa que lleva vigente desde 2003.

El PP reclama cerrar los aspectos técnicos

Las comunidades gobernadas por el PP justifican su rechazo en que consideran que el texto todavía necesita trabajo técnico. Entre sus principales objeciones figura la ausencia de una guía suficientemente desarrollada para aplicar los criterios de medición de manera homogénea en todos los servicios autonómicos de salud.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, defendió antes de la reunión que el borrador no estaba terminado y que era necesario seguir trabajando para que todas las comunidades midieran los indicadores con los mismos criterios. Matute sostuvo que la normativa de 2003 continúa vigente y que, aunque es mejorable, ya establece una base común para el cómputo de las listas de espera.

Las discrepancias no son nuevas. En septiembre, distintas comunidades ya habían advertido de que quedaban cuestiones por aclarar, entre ellas la guía técnica y determinados criterios sobre la gestión de los indicadores. El proyecto había sufrido también cambios de calendario antes de llegar a la reunión de este viernes.

El desacuerdo enfrenta así dos argumentos: el del Ministerio, que considera urgente actualizar un sistema de información incompleto, y el de las autonomías populares, que sostienen que no se puede aprobar una norma sin cerrar antes los criterios técnicos necesarios para aplicarla.

Más de 850.000 pacientes pendientes de una operación

Los datos oficiales muestran la dimensión del problema que está detrás de la disputa política. A finales de 2025 había 853.509 personas en lista de espera quirúrgica estructural. La demora media era de 121 días y más de una quinta parte de los pacientes llevaba más de seis meses pendiente de una intervención.

La evolución presenta matices. El número de pacientes aumentó respecto a diciembre de 2024, pero el tiempo medio de espera disminuyó de 126 a 121 días. Además, durante 2025 aumentó la actividad de salida de las listas, tanto por intervenciones realizadas como por el conjunto de salidas registradas. El Ministerio señala que se efectuaron más de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas anuales en la red del Sistema Nacional de Salud, incluyendo operaciones urgentes y programadas.

Las diferencias también varían según la especialidad. En diciembre de 2025, Traumatología acumulaba 200.584 pacientes pendientes; Oftalmología, 172.974, y Cirugía General y del Aparato Digestivo, 149.749. En cuanto a la demora media, Cirugía Plástica registraba 269 días, seguida de Neurocirugía, con 172, y Angiología y Cirugía Vascular, con 151.

Estas cifras corresponden a la lista quirúrgica estructural que recoge el sistema oficial y no deben confundirse con el conjunto de esperas que puede experimentar un paciente desde que solicita atención hasta que recibe un diagnóstico o tratamiento. Precisamente, esa limitación es uno de los argumentos que Sanidad esgrimía para impulsar la reforma.