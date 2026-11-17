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Llevar tatuajes no impide donar sangre, pero hacerse uno recientemente sí puede obligar a esperar antes de acudir a un centro de transfusión. La razón no es el tatuaje en sí, sino el posible riesgo de transmisión de infecciones durante el procedimiento, especialmente si no se han respetado todas las garantías higiénicas y sanitarias.

En España, las personas tatuadas pueden ser donantes siempre que cumplan los criterios de selección establecidos. La principal particularidad es el periodo de exclusión temporal después de hacerse un tatuaje, que debe respetarse incluso cuando se ha realizado en un establecimiento autorizado.

La novedad importante está en la guía del Ministerio de Sanidad de 2026: no todos los tatuajes obligan automáticamente a esperar cuatro meses. La normativa contempla una excepción cuando se acredita que el procedimiento se realizó en un establecimiento regulado y con material estéril, desechable y de un solo uso, incluidas las tintas.

Pero, ¿por qué se limita la donación de sangre después de hacerse un tatuaje? El motivo es la seguridad transfusional. Durante la realización de un tatuaje se perfora la piel y existe un riesgo potencial de transmisión de infecciones, como la hepatitis B o C, si no se cumplen las garantías higiénico-sanitarias. El problema no es llevar tinta bajo la piel, sino las condiciones en las que se ha realizado el procedimiento.

La cuarta edición de la Guía de Criterios Básicos para la Selección de Donantes de Sangre y Componentes, introduce una precisión importante: el tatuaje no constituye causa de exclusión cuando se ha realizado en un establecimiento debidamente regulado y existen garantías de utilización de material estéril, desechable y de un solo uso, incluidas las tintas.

Sin embargo, cuando existen dudas sobre estas condiciones, se recomienda una exclusión temporal de cuatro meses desde la realización del tatuaje. Este mismo criterio se contempla para los piercings.

Otras particularidades que conviene conocer

Tener tatuajes antiguos: no impide donar sangre por el mero hecho de llevarlos.

Piercings: se aplican criterios similares a los de los tatuajes.

Acupuntura: si se realiza con agujas estériles desechables por un profesional cualificado, no tiene por qué impedir donar.

Edad: en general, se puede donar desde los 18 años.

Peso: hay que superar los 50 kilos.

Frecuencia: el intervalo mínimo habitual entre donaciones de sangre total es de dos meses.

Valoración médica: antes de cada donación se realiza un cuestionario y una entrevista para comprobar que no existen circunstancias que desaconsejen donar.

Tinta de los tatuajes

La tinta utilizada para realizar un tatuaje también es un elemento clave para la seguridad sanitaria. Debe ser estéril, estar autorizada para su uso y proceder de envases correctamente identificados y precintados, sin reutilizar restos de sesiones anteriores ni compartir recipientes entre clientes. Además, debe cumplir los requisitos de trazabilidad y composición establecidos por la normativa europea sobre sustancias químicas (REACH). Para poder acogerse a la excepción que permite donar sangre sin esperar cuatro meses, las guías oficiales exigen que se garantice también que las tintas utilizadas sean estériles y de un solo uso, al igual que las agujas y el resto del material que entra en contacto con la piel.