Siete hospitales del Servicio Madrileños de Salud (Sermas) figuran entre los Mejores Inteligentes del Mundo 2027 en el ranking publicado por la revista Newsweek para reconocer a 410 centros de 33 países basándose en su apuesta por la innovación y la incorporación de tecnología puntera como Inteligencia Artificial (IA), robótica, telemedicina y el análisis avanzado de datos.

En concreto, se trata de La Paz, que lidera el ranking a nivel nacional, el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón, que se mantiene entre el top 100, y Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor.

Así, La Paz escala 56 puestos desde el año pasado hasta la posición 24 en los World’s Best Smart Hospitals 2027 y se sitúa a la cabeza de los españoles, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Por su lado, el 12 de Octubre ocupa el puesto 62; el Gregorio Marañón el 92; el Clínico San Carlos el 147, tras avanzar siete posiciones; el Ramón y Cajal el 162, tras adelantar 87; la Fundación Jiménez Díaz el 169 y sube 108; y el Infanta Leonor el 314, con un progreso de ocho escalones.

La revista estadounidense destaca a las organizaciones sanitarias líderes a nivel internacional que aprovechan eficazmente la transformación digital en la forma de diagnosticar a los pacientes y ofrecerles una atención cada vez más personalizada, así como en la coordinación de la asistencia y el funcionamiento de los hospitales para una gestión más eficiente.

La Paz escala hasta la élite mundial de la sanidad inteligente

El Hospital Universitario La Paz se ha situado en el puesto 24 del ranking World’s Best Smart Hospitals 2027 de la revista estadounidense Newsweek, tras escalar 56 posiciones respecto al año anterior. El centro madrileño lidera la clasificación española y se consolida entre los hospitales internacionales que destacan por la incorporación de tecnología avanzada a la asistencia sanitaria.

Más inteligentes del mundo

La presencia de siete centros de la Comunidad de Madrid en el ranking refleja el peso de la región en la transformación digital de la sanidad. Además de La Paz, figuran el Hospital 12 de Octubre, en el puesto 62; el Gregorio Marañón, en el 92; el Clínico San Carlos, en el 147; el Ramón y Cajal, en el 162; la Fundación Jiménez Díaz, en el 169; y el Infanta Leonor, en el 314. La clasificación reconoce a 410 hospitales de 33 países por su apuesta por la innovación y la tecnología aplicada a la atención médica.

Inteligencia artificial, robótica y medicina personalizada

La transformación tecnológica de los hospitales está modificando tanto el diagnóstico como la planificación de los tratamientos. La inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina y el análisis avanzado de datos permiten avanzar hacia una atención más personalizada, mejorar la coordinación entre profesionales y optimizar determinados procesos asistenciales. El reto consiste en que estas herramientas se traduzcan en beneficios tangibles para los pacientes, sin perder de vista la seguridad clínica y la calidad de la atención.

Investigación biomédica y tratamientos avanzados

Madrid cuenta con grandes hospitales universitarios que desarrollan investigación clínica y traslacional, participan en ensayos internacionales y trabajan en nuevas estrategias terapéuticas. La Paz, el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón, entre otros centros, desempeñan un papel relevante en la investigación de enfermedades complejas y en la incorporación progresiva de tratamientos innovadores. Para medir el alcance de estos avances, resulta fundamental atender a los resultados publicados, los ensayos realizados y los tratamientos que llegan efectivamente a los pacientes.