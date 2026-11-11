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Con la llegada de los primeros días de frío, suele ser habitual levantarse con rigidez o tirantez en las articulaciones. Aunque las bajas temperaturas afectan a los tejidos de manera generalizada, este fenómeno se vuelve especialmente evidente en edades avanzadas y en personas que hayan podido tener molestias articulares previas.

La evidencia científica muestra que, a partir de la cuarta década de vida, aumenta progresivamente la frecuencia de cambios articulares asociados a la edad, especialmente en articulaciones sometidas a carga como las rodillas. En España, cerca del 14 % de la población de 40 años o más presenta alteraciones sintomáticas en esta articulación. A nivel fisiológico, el aumento de la edad se asocia con una disminución de la cantidad de líquido sinovial en la articulación, un adelgazamiento gradual del cartílago y una menor flexibilidad de los ligamentos. Con la bajada de las temperaturas, el líquido sinovial tiende a volverse ligeramente más viscoso y las estructuras periarticulares se contraen de forma involuntaria para conservar el calor, lo que incrementa la presión mecánica sobre la articulación y reduce la sensación de fluidez del movimiento.

«Con la edad, los tejidos articulares experimentan un recambio celular más lento y una pérdida progresiva de hidratación. Además, ante las bajas temperaturas, la musculatura responde contrayéndose, lo que puede acentuar esa rigidez matutina o al iniciar movimientos en rodillas, hombros o zona lumbar. La respuesta idónea no consiste en recurrir a la inactividad para evitar molestias, sino en favorecer la circulación local manteniéndose activo, acondicionar el cuerpo con movimientos progresivos y respaldar las estructuras osteomusculares con una nutrición adecuada y, cuando se busque un apoyo, complementos alimenticios que incluyan activos específicos de utilidad en el sistema osteoarticular», explica el Dr. José Luis Castilla Cubero, especialista en medicina física y rehabilitación, y colaborador de MARNYS.

El músculo como soporte articular

Junto al cartílago, la musculatura desempeña un papel clave en la absorción del impacto y en la estabilidad articular. Los consensos europeos sobre sarcopenia (EWGSOP) señalan que la masa y la fuerza muscular disminuyen progresivamente con la edad. Si no se trabajan de forma adecuada, esta pérdida puede llegar a afectar al soporte natural de las articulaciones.

Por ello, recomendaciones como las de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) sugieren programar rutinas de ejercicio moderado centradas en la movilidad y el fortalecimiento muscular², una pauta fundamental para el bienestar articular en la madurez.

«En la etapa adulta, el trabajo de fuerza adaptado mediante ejercicios funcionales, fortalecimiento de glúteos, zona posterior de la pierna y sentadillas controladas es una herramienta eficaz para favorecer la estabilidad de las rodillas y de la columna. Con la llegada del frío, es indispensable prestar especial atención al calentamiento: dedicar entre ocho y diez minutos a movilizar las articulaciones y elevar la temperatura corporal permite acondicionar el tejido y activar la lubricación sinovial antes del esfuerzo. Asimismo, ante sensaciones leves de sobrecarga o tensión en el cuello o la espalda al acabar la jornada en aquellos días que se sienten especialmente fríos, y siempre que no exista contraindicación, la aplicación de calor seco local puede ayudar a relajar las fibras musculares de manera confortable», destaca la triatleta, entrenadora y colaboradora de MARNYS, Ruth Gómez.

Flexibilidad para huesos, cartílagos y articulaciones frente al frío

Acompañar el cuidado de huesos, articulaciones y músculos con una nutrición adecuada es fundamental para mantener la movilidad y la firmeza, especialmente cuando las bajas temperaturas incrementan la sensación de rigidez. En el apoyo al bienestar articular, la combinación de ingredientes como el colágeno marino hidrolizado, la D-glucosamina, la condroitina y el ácido hialurónico son activos, interesantes, orientados al cuidado osteomuscular.

«Con el paso de los años y la bajada de las temperaturas, las articulaciones y los tejidos periarticulares suelen necesitar un mayor tiempo de adaptación, especialmente en personas que han tenido alguna molestia articular previa. Respaldar una dieta equilibrada con activos estructurales como el colágeno marino hidrolizado, junto con minerales como el calcio y el magnesio y vitaminas como la C y la D, resulta de gran utilidad para acompañar la función de las estructuras articulares y mantener el movimiento en cualquier época del año», explica el Dr. José Luis Castilla Cubero.

Así, para acompañar el cuidado integral, existen complementos alimenticios específicamente formulados para apoyar el bienestar articular como Artrohelp Marine de MARNYS, especialmente pensado para personas adultas, bien como apoyo en edades avanzadas o en aquellas con un estilo de vida activo y deportistas. Su exclusiva fórmula asocia 10 gramos de colágeno marino hidrolizado, ácido hialurónico, glucosamina y condroitina, combinados con un complejo de calcio, magnesio y vitaminas C, D3, K2 y del grupo B, aportando así nutrientes que contribuyen al mantenimiento y funcionamiento normal de huesos, cartílagos y músculos (EFSA).