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La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha acordado por unanimidad conceder la Medalla de Oro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), Enrique Roviralta, en reconocimiento a su trayectoria y, de manera especial, a su actuación al frente de la institución durante la compleja situación sanitaria y social que atraviesa Ceuta.

La concesión fue acordada durante la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC), celebrada este pasado viernes 16 de octubre en Madrid, después de que el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León elevara formalmente la candidatura de Roviralta.

La Medalla de Oro constituye el máximo galardón que concede la Organización Médica Colegial y reconoce a personalidades, directivos o profesionales cuya trayectoria o aportación haya tenido una relevancia extraordinaria para la profesión médica, el colectivo o el ámbito sanitario nacional.

Un reconocimiento a su defensa de los médicos y de Ceuta

La propuesta presentada por los colegios de Castilla y León destaca el liderazgo ejercido por Roviralta al frente de los médicos ceutíes, así como su defensa de los intereses de los profesionales y del derecho de los ciudadanos a disponer de una asistencia sanitaria adecuada y de calidad.

El documento subraya igualmente su compromiso con los valores de la profesión médica, la dignidad y las condiciones de ejercicio de los facultativos y la responsabilidad que corresponde a las organizaciones colegiales en la protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Entre los motivos que sustentan la concesión figura también de manera especial su labor de comunicación y divulgación de la realidad sanitaria de Ceuta. La propuesta reconoce que, a través de su presencia en los medios de comunicación y de su interlocución pública, Roviralta ha conseguido trasladar a la sociedad las dificultades que afrontan los profesionales sanitarios y las necesidades de la población ceutí, contribuyendo a dar visibilidad a una realidad que ha trascendido el ámbito local.

Asimismo, se pone en valor su capacidad para «dar voz a los médicos cuando las circunstancias exigían ser escuchados y hacer visible ante la sociedad una realidad sanitaria que no podía permanecer en silencio».

«Este reconocimiento es también para Ceuta»

Roviralta ha recibido la concesión con agradecimiento y ha querido compartir el reconocimiento con quienes están afrontando sobre el terreno las consecuencias de la situación que vive la ciudad.

El presidente del COMCE dedica la Medalla de Oro al personal médico y al resto de categorías profesionales, pero también, de manera muy especial, al pueblo de Ceuta, al que define como «un ejemplo nacional e internacional de resistencia civil ante las circunstancias extremas e injustas que está padeciendo».

Para Roviralta, la distinción supone también un reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando los profesionales sanitarios ceutíes y a una ciudadanía que continúa afrontando una situación excepcional.

La concesión llega, además, después de meses en los que el presidente del COMCE ha intensificado la labor de denuncia y divulgación de la situación sanitaria de la ciudad, trasladándola tanto a las instituciones nacionales como europeas. Esta misma semana, Roviralta llevó la realidad de Ceuta hasta el Parlamento Europeo, en Bruselas, donde reclamó soluciones y defendió que la ciudad, como frontera sur de la Unión Europea, necesita respuestas ante una situación que se prolonga desde el pasado 30 de julio.

La Medalla de Oro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos será entregada a Roviralta el próximo 14 de noviembre en Madrid, con motivo de la Convención Nacional de la Profesión Médica.

Con esta distinción, la profesión médica española reconoce la trayectoria de Roviralta, su liderazgo al frente del COMCE, su compromiso con los profesionales y la ciudadanía y su labor para situar la realidad sanitaria de Ceuta en el debate público nacional e internacional.