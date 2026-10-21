Mónica García fracasa en la ampliación del cribado de cáncer de mama: no habrá ampliación entre 45 y 74 años

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El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha reconocido que es «poco probable» que la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años se publique definitivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La respuesta supone un nuevo obstáculo para una medida cuya aprobación definitiva reclaman pacientes y colectivos ciudadanos.

La advertencia ha llegado en respuesta a María Varela, una paciente con cáncer de mama metastásico que ha impulsado una recogida de firmas para exigir al Gobierno que complete la tramitación de la ampliación y garantice su publicación oficial. La iniciativa ha reunido más de 90.000 firmas con el objetivo de que el compromiso del Ministerio se traduzca en una medida efectiva.

«Aunque la intención por parte del Ministerio es publicarla cuanto antes, es poco probable que vaya a ocurrir antes del 29 de noviembre», trasladó Sanidad a Varela. La respuesta deja sin garantías un calendario que las pacientes esperan conocer para saber cuándo podrán beneficiarse de la ampliación.

El cáncer de mama continúa siendo el tumor más frecuente entre las mujeres en España. Según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos en el país. Estas cifras ponen de relieve la importancia de la detección precoz y de los programas de cribado, aunque la incidencia varía según la edad y otros factores de riesgo.

Una medida pendiente de culminar su tramitación

La ampliación del cribado pretende extender la población destinataria de las mamografías preventivas desde la franja de 50 a 69 años hasta las mujeres de entre 45 y 74 años. El Ministerio ya había anunciado avances en esta dirección, pero la aprobación inicial no equivale a que la medida esté definitivamente publicada ni a que su aplicación sea inmediata en todo el Sistema Nacional de Salud.

Según la información difundida, la tramitación estaba prevista para avanzar el viernes 23 de octubre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Sin embargo, la propia respuesta ministerial apunta a que la publicación definitiva podría demorarse más allá de las elecciones del 29 de noviembre.

La incertidumbre se centra ahora en los plazos: cuándo se completará el procedimiento, en qué momento se publicará oficialmente la medida y cómo se organizará su aplicación en las distintas comunidades autónomas.

Más de 90.000 firmas para reclamar una respuesta

La iniciativa de María Varela ha puesto el foco en la distancia entre los anuncios institucionales y la materialización de las medidas sanitarias. La paciente, que convive con un cáncer de mama metastásico, ha recurrido a la recogida de firmas para reclamar que la ampliación no quede pendiente de una tramitación sin fecha definitiva.

Su petición plantea una cuestión que afecta directamente a la prevención y a la detección precoz: que las mujeres incluidas en las nuevas franjas de edad puedan conocer cuándo estará disponible el programa ampliado y qué calendario seguirá su comunidad autónoma.

La ampliación del cribado no supone que todas las mujeres de entre 45 y 74 años vayan a ser citadas de forma inmediata. Su puesta en marcha requiere concretar aspectos organizativos y establecer un calendario de implantación. Por ello, la publicación oficial constituye un paso relevante, aunque no implica por sí sola que la cobertura ampliada vaya a estar operativa simultáneamente en todo el país.

La fecha electoral añade presión sobre Sanidad

El reconocimiento del Ministerio llega a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La posibilidad de que la ampliación no se publique antes de esa fecha sitúa de nuevo bajo el foco la gestión de los plazos por parte del departamento de Mónica García.

Sanidad sostiene que su intención es completar la publicación cuanto antes, pero admite que no espera hacerlo con probabilidad antes de la cita electoral. La cuestión pendiente es si el procedimiento avanzará en los próximos días y qué compromisos concretos asumirá el Ministerio respecto a su culminación.