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El bioquímico Mariano Barbacid, referente internacional en la investigación del cáncer, ha sido distinguido con el Premio de Excelencia Química en la primera edición de los Premios Nacionales de Química, convocados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España. El galardón, concedido ex aequo con el químico Javier García Martínez, reconoce dos trayectorias científicas de excelencia y pone en valor la contribución de la química al avance del conocimiento y al progreso de la sociedad. En esta primera edición también han sido premiados Amador Menéndez Velázquez, en la categoría de Divulgación de la Química, y Coral Barbas Arribas, en la de Igualdad en la Profesión Química.

Con esta primera edición, el Consejo General quiere reconocer públicamente a quienes han demostrado, con su trabajo, el papel central de la química en la salud, la industria, la transición energética y el conocimiento, y prestigiar a la profesión química española en su conjunto.

Los galardones cuentan con tres categorías de carácter honorífico: Excelencia Química, Divulgación de la Química e Igualdad en la Profesión Química. Los I Premios Nacionales de Química serán entregados en un acto solemne cuya fecha y lugar se anunciarán próximamente.

La categoría de Excelencia Química se concibe como un homenaje a toda una vida profesional extraordinaria, dedicada a la química y a su proyección en la sociedad. El jurado ha decidido otorgarla ex aequo al considerar ambas trayectorias igualmente merecedoras de la distinción.

Mariano Barbacid Montalbán (Madrid, 1949) es licenciado en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica, y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Tras su etapa en el National Cancer Institute de Estados Unidos, aisló en 1982 el primer oncogén humano, un alelo mutado del gen H-ras, hallazgo que abrió el campo de la oncología molecular y aportó la primera evidencia de las bases moleculares del cáncer humano.

Después de dirigir la investigación oncológica de Bristol-Myers Squibb, regresó a España en 1998 para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que encabezó hasta 2011. Hoy dirige su Grupo de Oncología Experimental, centrado en tumores impulsados por KRAS, como el cáncer de páncreas. Es miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y ha recibido, entre otros, el Premio Rey Juan Carlos I y el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal.

El jurado reconoce una trayectoria que ha situado a la ciencia española en la vanguardia internacional y ha puesto de manifiesto la dimensión sanitaria de la química.

Por su parte, Javier García Martínez (Villamediana de Iregua, La Rioja, 1973) es catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante.

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló catalizadores nanoestructurados para el craqueo catalítico, que comercializó a través de Rive Technology, empresa que fundó y que fue adquirida en 2019 por la multinacional W.R.Grace, con presencia en las principales refinerías del mundo. Presidió la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) en el bienio 2022-2023.

Ha recibido el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías, el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en Transferencia de Tecnología y el doctorado honoris causa por la Universidad de La Rioja.

El jurado distingue sus contribuciones a la química de los materiales porosos y la catálisis, su capacidad para llevar el conocimiento químico a la industria y su compromiso con la profesión organizada.

Excelencia profesional

El Premio de Igualdad en la Profesión Química distingue trayectorias que constituyen un referente para las nuevas generaciones y que contribuyen a la plena presencia de la mujer en los más altos niveles de la química.

La ganadora en esta categoría, Coral Barbas Arribas, es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Química Analítica en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo.

Es uno de los grandes referentes femeninos de la investigación científica española: fundó en 2008 y dirige el Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), donde lidera un equipo internacional de más de treinta investigadores que es hoy referencia mundial en la búsqueda de biomarcadores de enfermedad mediante espectrometría de masas.

Su liderazgo se ha extendido a la gestión académica y científica, como vicerrectora de Investigación de la Universidad CEU San Pablo, directora de la Escuela Internacional de Doctorado CEU y presidenta de la Sección Territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química, ámbitos en los que ha ejercido como mentora de numerosas jóvenes investigadoras.

Autora de más de 400 publicaciones, figura de forma reiterada entre los científicos más influyentes del mundo en Química Analítica según The Analytical Scientist, que la incluyó también entre las cincuenta mujeres más influyentes de la disciplina. Ha recibido, entre otros, el premio Nernst-Tswett de la European Society for Separation Science y el doctorado honoris causa por la Universidad Médica de Biaystok (Polonia).

El jurado reconoce en ella un ejemplo de liderazgo femenino en la ciencia de excelencia y un modelo para varias generaciones de químicas y químicos.

Premio de divulgación científica

El Premio de Divulgación de la Química reconoce a quienes acercan a la sociedad el conocimiento químico con rigor y vocación de servicio.

El ganador de esta categoría, Amador Menéndez Velázquez (Oviedo, 1969), es licenciado y doctor en Química por la Universidad de Oviedo e investiga en el Centro Tecnológico IDONIAL, en Gijón. Como investigador en el MIT trabajó en sistemas de captación de energía solar de alta eficiencia.

Su labor divulgativa en prensa, libros, radio, conferencias y exposiciones ha explicado el papel de la química en los grandes retos actuales, de la salud a la transición energética. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por Historia del futuro. La era del Homo Tecnologicus, el Premio Nacional COSCE a la Difusión de la Ciencia y el Premi Europeu de Divulgació Científica.