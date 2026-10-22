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Especialistas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca han analizado la calidad de vida de 47 pacientes con implante coclear y han concluido que no existe una relación estadísticamente significativa entre la edad y la mejora percibida tras recibir este dispositivo. El estudio, presentado en el 77º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), utilizó un cuestionario que evalúa 60 aspectos, entre ellos la percepción del sonido, la producción del lenguaje, la autoconfianza, la autonomía y la interacción social.

Al analizar qué factores se relacionaban con una mayor calidad de vida, encontraron que el tiempo de evolución desde la implantación es el principal factor asociado a una mejor calidad de vida, lo que sugiere un proceso progresivo de adaptación. En cambio, no se identificaron asociaciones ni con la edad ni con el rendimiento auditivo objetivo.

A raíz de estos hallazgos, los autores han señalado que existe un proceso progresivo de adaptación al implante coclear, por lo que han recomendado valorar sus resultados a largo plazo.

En cuanto a los resultados del cuestionario de calidad de vida, la puntuación global media obtenida fue de 59,95 sobre 100. Los mejores resultados se registraron en el ámbito relacionado con el habla y la capacidad para expresarse oralmente, con 64,88 puntos. También obtuvieron puntuaciones superiores a 60 en los apartados relacionados con la actividad cotidiana y la interacción social.

En cambio, la percepción avanzada del sonido, que refleja la capacidad para desenvolverse en situaciones auditivas más complejas, como seguir una conversación en grupo o comprender el habla en entornos con ruido, obtuvo una puntuación media de 53,47.

Principales retos

Una segunda investigación, también presentada en el Congreso SEORL-CCC, confirma el beneficio del implante coclear para la comunicación oral, aunque advierte de que la comprensión del habla en ambientes con ruido continúa siendo uno de los principales retos para estos pacientes.

El estudio fue realizado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, con la participación de 25 adultos con implante coclear unilateral que tenían, al menos, un año de experiencia con el dispositivo.

Según muestran los resultados, en silencio, los pacientes alcanzaron un reconocimiento medio del 68,28% en palabras bisílabas y del 78% en frases. Sin embargo, su capacidad de comprensión disminuyó progresivamente a medida que empeoraban las condiciones acústicas.

En el reconocimiento de palabras, el porcentaje pasó del 68,28 en silencio al 52,04 con una relación señal/ruido superior a 10 decibelios y al 37,32% cuando esta se redujo a más de cinco decibelios.

En la situación más desfavorable analizada, con la voz y el ruido a la misma intensidad, el reconocimiento descendió al 12,68%. La caída fue más acusada en la prueba de reconocimiento de frases, donde se pasó del 78% en silencio al 1,04% en la condición de ruido más desfavorable.

Los autores han destacado la importancia de seguir avanzando en la rehabilitación auditiva y en la optimización de los resultados del implante en entornos acústicos complejos.