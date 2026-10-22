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El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, destinará 17.025.000 euros a financiar el mantenimiento de 1.135 plazas de Grado en Medicina en universidades públicas durante el curso 2026-2027, pero dejará fuera de esta convocatoria las plazas de nuevo ingreso. Una decisión que contrasta con el objetivo de aumentar el número de médicos formados en España y que vuelve a aplazar la financiación de nuevas plazas a la disponibilidad presupuestaria del próximo ejercicio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 20 de octubre. La norma justifica las ayudas por la insuficiencia de egresados de las facultades de Medicina en relación con la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada y las necesidades de profesionales de determinadas especialidades, entre ellas Medicina Familiar y Comunitaria.

El propio diagnóstico de Sanidad apunta a una carencia de médicos que el sistema necesita corregir. Para responder a ella, el departamento impulsó en 2023 una línea de ayudas destinada a aumentar el número de titulados en Medicina procedentes de las universidades españolas, con la finalidad de reforzar a medio plazo la disponibilidad de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sin embargo, la nueva convocatoria prioriza la continuidad de las plazas que ya recibieron financiación y fueron acreditadas en cursos anteriores. En concreto, los 17 millones de euros se destinarán a mantener plazas de segundo, tercero y cuarto curso durante 2026-2027, mientras que las de nuevo ingreso en primero quedan excluidas. Sanidad prevé retomar su financiación en el siguiente curso, aunque la supedita a la disponibilidad presupuestaria.

La decisión deja así una cuestión sobre la mesa: si el Ministerio considera insuficiente el número de médicos que se gradúan en España, ¿por qué vuelve a posponer la financiación de nuevas plazas de acceso? La ampliación de la capacidad formativa requiere continuidad presupuestaria, especialmente cuando el propio departamento reconoce la necesidad de aumentar el número de profesionales disponibles para el SNS.

Distintos pagos

El RD establece que el Ministerio de Sanidad desembolsará los fondos mediante dos pagos. El primero constituirá, para las plazas mantenidas de segundo, tercer y cuarto curso, el gasto de mantenimiento de las plazas del curso incluidas en la tabla del anexo I del real decreto y que fueron acreditadas a 31 de diciembre de 2025.

Cada entidad beneficiaria deberá certificar la cobertura real y efectiva de las plazas de segundo, tercero y cuarto curso mantenidas en el curso académico 2026-2027, de manera que se justifique el cumplimiento de los objetivos de la subvención.

El segundo pago se realizará, cuando corresponda, tras la acreditación del número de plazas mantenidas, cuyas matrículas se encuentren activas a 31 de diciembre de 2026. En este podrá solicitarse financiación para las plazas de segundo, tercer y cuarto curso mantenidas, siempre que no hubieran sido objeto de financiación en el primer pago y su cobertura hubiera sido debidamente acreditada.