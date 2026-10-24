La violencia zurda de toda la vida

Los del partido del amor han batasunizado España. Saben que, en condiciones normales, lógicas y legales, tres conceptos que no aplican nunca a la izquierda, Sánchez perderá las elecciones y con él, todo el poder acumulado en ocho años de siniestro mandato. Un escenario que la izquierda Robespierre, amante de la sangre y el terror, no está dispuesta a aceptar. En su desesperación, evidente y palpable, enfatizan la mentira e hiperbolizan escenarios que no sucederán, pero que su parroquia, de escasa profundidad intelectual y moral, admite sin rechistar. Cuando hay que elegir entre la democracia y los suyos, la izquierda activista y militante siempre elige a los suyos, aunque los suyos mientan, roben o maten.

Decía el añorado Escohotado, y decía bien que la extrema derecha es un invento de la extrema izquierda, la única que existe hoy en España con representación institucional, y cuya violencia ultra sacude calles y parlamentos, plazas y platós, instituciones y redes. En su derrota asumida y su estado anímico disminuido, el sanchismo político y mediático azuza a sus vendedores de crecepelo para que dibujen realidades paralelas con objeto de convencer a la ciudadanía de que es posible conseguir lo que ni ellos mismos se creen. Y como lo saben, dejan los experimentos y regresan a lo que mejor saben hacer y siempre han usado como recurso de urgencia: la violencia como sistema, el terror como método y el miedo como arma retórica.