Telefónica, un éxito estratégico geoeconómico

En un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, gran competencia tecnológica global y la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica europea, Telefónica ha sabido reorientar su estrategia, Transform & Grow, para incorporar servicios como proveedor clave a las infraestructuras críticas, la defensa, la ciberseguridad y la soberanía digital.

Este giro no es solo empresarial y responde a una visión de interés nacional y europeo. La operadora gestiona redes de fibra, 5G y cables submarinos que constituyen el sistema nervioso digital de España. Telxius, controlada mayoritariamente por Telefónica, opera más de 100.000 kilómetros de cables submarinos con 25 estaciones de amarre. Estos enlaces transportan la práctica totalidad del tráfico intercontinental de datos y sitúan a España en una posición geográfica privilegiada entre Europa, África y América. Su protección física y digital es prioritaria; la redundancia, con sensores propios y capacidades de ciberdefensa, mitiga los riesgos de los posibles actores hostiles en más que previsibles conflictos híbridos. Una interrupción afectaría no solo a la economía, sino a la continuidad de servicios críticos esenciales, afectando directamente a la propia seguridad nacional.

En el ámbito de la defensa, Telefónica ha pasado de ser un gran proveedor histórico de las comunicaciones para las Fuerzas Armadas a un actor tecnológico activo. Participa en el megacontrato MC3 de conectividad multidisciplinar (mando, control y comunicaciones) junto a Indra, un proyecto valorado en cerca de 950 millones de euros.

Ha desarrollado «burbujas tácticas» 5G en ejercicios de la OTAN, conectando los cuarteles generales aliados, siendo seleccionada para desplegar una red privada 5G completa en el «Centro de Experimentación Controlada» de tecnologías 5G en Eslovaquia, donde el ejército español tiene desplegados cerca de un millar de efectivos bajo mandato de la Alianza Atlántica. Un proyecto que está probando el uso de la inteligencia artificial, la realidad extendida, el uso de drones y de sistemas antidrones en unos entornos reales muy cerca de la frontera con Ucrania.

Telefónica también colabora con la Policía Nacional para proteger los centros de datos críticos con criptografía poscuántica y distribución de claves cuánticas (QKD). La estrategia incluye el fortalecimiento de la filial de seguridad y alianzas con Indra, Navantia y el operador portugués NOS. Estos movimientos buscan contribuir a la mejora de la autonomía estratégica europea y de la interoperabilidad aliada. La multinacional se integra también en la red DIANA de la OTAN a través de centros tecnológicos españoles, acelerando el desarrollo de tecnologías de doble uso.

Desde una perspectiva geoeconómica, la compañía está contribuyendo al impulso de nuestra soberanía digital. Ha completado una red de 17 nodos de edge computing en antiguas centrales de cobre, que permite procesar los datos muy cerca del usuario, reduciendo la latencia y manteniendo el control siempre bajo una jurisdicción española y europea.

De esta forma se reduce la dependencia de hiperescalares no europeos, favoreciendo la industria 4.0, el desarrollo de la administración pública y de cierta inteligencia artificial soberana. Proyectos como la infraestructura de comunicaciones seguras para el euro digital del Banco Central Europeo, junto a Minsait (Indra), refuerzan con claridad esta nueva dimensión estratégica.

La participación estatal, a través de SEPI, en Telefónica y el alineamiento con la Estrategia de Seguridad Nacional y el marco ENS5G de seguridad 5G confirman con claridad el carácter estratégico de Telefónica, que afronta diariamente miles de intentos de ciberataque y opera con un enfoque de seguridad por diseño, prevención, detección y respuesta.

En un mundo donde el control de los datos, las redes y las tecnologías críticas determina la influencia geopolítica, Telefónica no es solo una gran empresa de telecomunicaciones que muestra sus mejores resultados económicos, sino que se ha transformado en un gran activo nacional que sostiene la resiliencia, la competitividad y la autonomía tanto de España como de Europa.

Una estrategia que combina la rentabilidad empresarial, un beneficio de 1.333 millones de euros con unos ingresos de 24.825 millones de euros hasta septiembre, con una contribución directa a la seguridad y a la posición geoeconómica de España en el nuevo orden mundial.

Strategia praecipua ad securitatem

José Luis Moreno, economista, profesor de la UFV. Autor de Geoeconomía Estratégica con editorial ESIC.