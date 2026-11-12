Telefónica 3T26: más rentabilidad, más caja y menos deuda

En mi opinión, Telefónica ha presentado unos buenos resultados en el tercer trimestre, que confirman que la operadora va por el camino correcto. Ha superado lo que esperaba el mercado en EBITDA y beneficio, ha cumplido en ingresos y caja operativa y ha elevado sus objetivos anuales. En el trimestre ingresó 8.433 millones de euros (+4,8%), su EBITDA ajustado subió un 6,2%, hasta 3.078 millones, y el beneficio neto de las operaciones continuadas se multiplicó por 2,5, hasta 860 millones.

Por encima de lo esperado

El EBITDA contable (3.186 millones) superó en un 3%-4% las estimaciones del mercado, y el beneficio neto, en más de un 40%. He visto que parte de esa sorpresa procede de partidas extraordinarias, como la plusvalía del edificio de Gran Vía y efectos financieros no recurrentes. Por eso me fijo en el beneficio neto ajustado: 629 millones, similar al de hace un año.

España y Brasil, los motores

Sin el efecto de la divisa, los ingresos crecen un 2,2% y el EBITDA ajustado un 2,8%. España mantiene, en mi opinión, un crecimiento de calidad: ingresos y EBITDA suben un 2,6% y la tasa de bajas marca un mínimo histórico del 0,7%. Brasil crece por encima de la inflación (ingresos +7,2% y EBITDA +9,7%) y logra su mayor captación de clientes de contrato en 11 trimestres. En Alemania veo señales de mejora: la caída de ingresos se modera al -2,9% (-11,1% en el 2T) y la filial vuelve a ganar clientes, aunque su EBITDA aún retrocede un 9,9% mientras llegan los ahorros de la reestructuración.

Más margen, más caja y menos deuda

El margen EBITDA ajustado sube al 36,5% y la caja operativa después de alquileres e inversiones crece un 10,6%, hasta 1.364 millones. El flujo de caja libre de las operaciones continuadas se multiplica por 3,2, hasta 1.018 millones, con el apoyo de una devolución fiscal de 334 millones en España, y suma 1.963 millones hasta septiembre (+10,7%). La deuda financiera neta baja a 25.186 millones, 1.638 millones menos que en diciembre, y el apalancamiento se reduce a 2,63 veces, camino del objetivo de 2,5 veces en 2028.

Mejor que el trimestre anterior

Si comparo con el 2T, el tercer trimestre acelera en casi todo. Los ingresos pasan de estancarse a crecer un 2,2% sin efecto divisa, la caja operativa acelera del +2,9% al +7,2%, el margen EBITDA gana un punto y el flujo de caja libre sube en 407 millones. El beneficio recurrente avanza un 33%, hasta 629 millones, y la venta de terminales vuelve a crecer (+7,4%).

Objetivos al alza

Telefónica eleva su previsión de crecimiento del EBITDA ajustado a algo más del 2,5%, la de caja operativa a más del 3,5% y la de flujo de caja libre a unos 3.100 millones. Ajusta la de ingresos al 1%-1,5% por la menor venta de terminales. Confirma un dividendo de 0,15 euros por acción, pagadero en junio de 2027, y a partir de 2027 ligará la retribución al flujo de caja libre, con un reparto de entre el 40% y el 60%. Los nuevos objetivos me parecen alcanzables.

Mis previsiones y mi valoración

Estimo que el beneficio se duplicará en 2027, superado el lastre de Hispanoamérica. Para 2026 calculo unos ingresos de 33.600 millones, un EBITDA de 12.000 millones y un beneficio atribuido de 950 millones; para 2027, 34.400 millones, 12.250 millones y 1.950 millones. Espero que la deuda neta baje a 24.600 millones en 2026 y a 23.800 millones en 2027, y que el dividendo suba a 0,17 euros.

En una valoración por ratios, con el cierre del 11 de noviembre (3,505 euros), Telefónica presenta, a mi juicio, múltiplos atractivos. El PER de 2026 (20,9 veces) está distorsionado por las actividades discontinuadas; con el beneficio recurrente rondaría las 9,5 veces, y en 2027 baja a 10,2 veces. El EV/EBITDA se sitúa en 3,7 veces, el precio sobre cash flow en 2,5 veces, y la acción cotiza prácticamente por su valor en libros (1,01 veces). El ROE casi se duplicaría en 2027, hasta el 9,5%, y la rentabilidad por dividendo pasaría del 4,3% al 4,9%.

Riesgos y catalizadores. Vigilaría la deuda, que supera los 33.400 millones con arrendamientos, la recuperación de Alemania y la exposición al real brasileño. Como catalizadores, apunto los resultados anuales, con la nueva política de dividendo, la operación Netomnia en Reino Unido y la candidatura a la gigafactoría de IA en España.

Conclusión. Telefónica firma un trimestre sólido, con más rentabilidad, más caja y menos deuda, y una mejora de objetivos que refuerza la credibilidad de su plan estratégico. Veo un dividendo sostenible y un potencial de revalorización ligado al desapalancamiento y a la normalización del beneficio en 2027.

María Mira. MFIA, Analista fundamental de Estrategias de Inversión.