‘Nietos del exilio’: es de ley reconocer que OKDIARIO fue el primero en advertir del pucherazo

«La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana», dicen que afirmó Napoleón. Ahora que el Tribunal Supremo ha suspendido la inclusión en el censo electoral de los nacionalizados a los que no se les exigió demostrar de forma fehaciente la condición de exiliados de sus ascendientes, por entender que ese requisito contemplado en la ley no podía ser orillado, son muchos los que se suben al carro y se jactan de haber sido los primeros en advertir del pucherazo. OKDIARIO, a finales de 2022, ya advertía de las intenciones del Gobierno con su plan. Desde entonces, de forma recurrente, este periódico ha venido denunciando la estrategia del Ejecutivo y alertando de que lo que se proponía era modificar el censo electoral.

Nos llamaron de todo, pero seguimos adelante en el convencimiento de que se estaba cociendo un pucherazo antidemocrático. No menos de una veintena de editoriales, acompañando todas las informaciones, ha publicado OKDIARIO sobre este asunto en los últimos cuatro años. El mayor caudal editorial dedicado a un asunto en este tiempo, lo que demuestra la importancia y trascendencia que para este periódico tenía la fraudulenta aplicación de la denominada Ley de Nietos.

Ahora que otros se apuntan el tanto y presumen de haber sido los primeros, basta con echar un ojo a la cronología que hoy publica OKDIARIO. Si alguien es capaz de presentar una hoja de servicios como la de este periódico, estaremos encantados de reconocerlo, pero con los datos en la mano podemos decir, sin petulancia alguna, que nadie advirtió antes que nosotros del fraude que planeaba el Gobierno de Pedro Sánchez. Y es fácil demostrarlo. Ahora que el Tribunal Supremo ha tomado cartas en el asunto y frenado —ya veremos si definitivamente— las trampas del Gobierno, nos permitirá el lector poder apuntarnos, en la parte que nos toca, el tanto. Y a los que vinieron después, encantados de haberles marcado el camino.