Un indulto legal, pero nada democrático

Como no se atreve a hacerlo en vísperas de las elecciones generales por miedo a un impacto electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez va a indultar al ex fiscal general Álvaro García Ortiz —condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación y a una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador—, justo después de las elecciones del próximo 29 de noviembre, cuando el Ejecutivo esté en funciones.

Puede decirse que el indulto tendrá un carácter casi simbólico, pero podría ser la manera elegida por Pedro Sánchez para despedirse del poder, un acto de soberbia política que demuestra su escasa catadura democrática, porque es posible que ya haya sido derrotado en las urnas. El gesto revela el poco respeto institucional del presidente del Gobierno y es lo mismo que hizo Joe Biden cuando, tras perder frente a Trump, indultó a su hijo, o cuando el propio Trump hizo lo propio indultando al suegro de su hija Ivanka. Lo que revela, en todo caso, una falta de respeto notable al sistema judicial.

Lo que pretende hacer Sánchez es legal, pero despreciable desde un punto de vista moral. Es, por decirlo de forma clara, un gesto de petulancia y soberbia con el que pretende escenificar que, hasta que no deje de ser presidente del Gobierno, nadie estará por encima de su persona, ni siquiera el Tribunal Supremo.

Ahora bien, no se atreve a hacerlo antes de la cita con las urnas, y lo hará probablemente estando en funciones, porque es consciente de que una decisión de esa naturaleza podría mermar sus aspiraciones electorales. Es petulante, pero también es muy cobarde y, sobre todo, antes que García Ortiz, están él y sus intereses personales.

De modo que ya lo anticipa OKDIARIO: Pedro Sánchez quiere ganar una batalla después de, probablemente, morir políticamente en las urnas. La despedida perfecta de un vanidoso compulsivo.