Guía de voto al Senado… para ‘dummies’

A diferencia de los zurdos, los votantes de centro y derecha, en general, somos personas bien formadas y acostumbradas a usar el cerebro. Pero, lamentablemente, no todos somos ingenieros aeroespaciales con un doctorado en humanidades y nos desenvolvemos con soltura en cuatro idiomas actuales más dos lenguas muertas, que es casi el nivel que hace falta para no tener ni la menor duda de lo que debemos hacer el próximo 29-N con la papeleta del Senado, teniendo en cuenta la infinidad de casos distintos que se nos presentan y las insuficientes indicaciones que PP y Vox han dado, de momento, a sus votantes. Yo, en esta explicación, parto de una premisa fundamental: el primer objetivo de todo votante de ambos partidos para las próximas elecciones es derogar absolutamente todo lo que ha hecho Pedro Sánchez sin que quede vigente absolutamente nada de todo el mal que le ha causado a España en estos ocho años.

Si tu objetivo no es derogar el saunismo, sino que antepones los intereses sectarios y partidistas de esas siglas que sean las tuyas al interés de tu nación, entonces ni estas instrucciones son para ti ni me temo que tengas el mínimo de capacidad intelectual necesario para entenderlas. Pero si, por el contrario, eres una persona razonable que sabe que su patria está por encima de sus colores, voy a ayudarte a saber lo que tienes que hacer con la papeleta sepia del Senado.

En 14 provincias, la papeleta tendrá tres candidatos del PP, pero solo uno de Vox. Son Álava, Alicante, Asturias, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Navarra, Pontevedra, Sevilla y Zaragoza. En este bloque hay provincias donde el PP logró colocar a sus tres senadores en 2023 y otras donde solo consiguió que fueran elegidos dos, uno o ninguno. En estas 14 provincias, todos los votos de ambos partidos deberían concentrarse en los candidatos del PP, porque el voto a Vox en todas ellas tiene muy pocas posibilidades prácticas de servir para derogar el saunismo. Del mismo modo, se debe votar en las circunscripciones donde Vox no presentará a ningún candidato, sino que ha incluido a candidatos independientes en las listas del PP: son Cádiz, Castellón, El Hierro, Formentera, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Mallorca, Menorca, Tenerife y Valencia. Allí también debemos concentrar todo el voto en el PP. Por el contrario, en Gerona, Guipúzcoa y Tarragona, donde el PP no presenta candidato, los votantes del partido de Feijóo deben sumar sus votos a los de Abascal, marcando los nombres de sus candidatos.

En 27 provincias, la papeleta tendrá tres candidatos del PP y otros tres de Vox y cada elector puede marcar hasta tres cruces. Las voy a dividir en dos bloques. Por un lado, A Coruña, Albacete, Almería, Ávila, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, León, Lugo, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora, donde en 2023 el PP obtuvo tres senadores y el cuarto fue del PSOE. Para intentar que Vox obtenga ese cuarto senador, la opción con más posibilidades sería que sus votantes marcaran el nombre del candidato del partido de Abascal que está en primera posición y las otras dos cruces fueran para los candidatos del PP que ocupan la segunda y la tercera posición, mientras que, para compensar, los votantes del PP deberían marcar los dos primeros nombres de su partido y el primero de la lista de Vox. En este apartado, donde habrá tres candidatos de cada partido, están también Barcelona y Lérida, donde los tres senadores de 2023 fueron del PSC, así como Vizcaya, donde el PNV logró tres senadores y el cuarto fue del PSPV. En estas tres provincias, los votos de ambos partidos deberían concentrarse en el primer candidato de la lista del PP, para intentar convertirlo en el cuarto senador, y cada votante podría marcar las otras dos cruces en los candidatos de su partido preferido, porque, seguramente, no van a servir para nada.

Para completar la lista de circunscripciones, solo faltan Ceuta y Melilla, donde tanto el PP como Vox tendrán dos candidatos cada una y los votantes pueden marcar dos nombres. En 2023, estos cuatro senadores fueron del PP, mientras que el PSOE no consiguió ninguno, aunque en Ceuta estuvieron a punto. Entonces, los candidatos de Vox estuvieron muy lejos de salir elegidos, algo que también apuntan las encuestas para el 29-N. En este caso, lo más eficiente es concentrar todo el voto en el PP para evitar que el PSOE, en coalición con la otra extrema izquierda, logre superarlos.

PP y Vox han cumplido con su obligación de llegar a un acuerdo a tiempo, obligados por la coalición electoral de la extrema izquierda saunista. Ha sido un acuerdo generoso por ambas partes, bien trabajado y minucioso, sin trazos gruesos. Aunque ambos nos dan a entender lo que debemos hacer, a ningún partido se le puede pedir que pida el voto para otro; esa es ahora nuestra responsabilidad. Busca en las instrucciones anteriores el apartado que corresponda a tu circunscripción y ahí encontrarás lo más útil que puedes hacer. Durante las décadas que duró el bipartidismo, los votantes españoles tuvimos que hacer en muchas ocasiones el esfuerzo de votar «con la nariz tapada», eligiendo la opción que considerábamos menos mala, para evitar que ganara la peor. Lo que se nos pide para el 29-N en el Senado es infinitamente más sencillo. Derogar el saunismo bien vale el esfuerzo de votar con la nariz tapada por puro patriotismo.