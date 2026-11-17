No podía ser de otra manera. Nos hemos tenido que meter de lleno en la campaña oficial para darnos cuenta de que el PSOE, que tiene depositada en ella todas sus esperanzas de dar vuelta a las encuestas, la va a llevar a cabo de la única forma que, por lo visto, sabe hacerlo: deconstruyendo la realidad alrededor de todo un entramado de imposturas y mentiras que afectan al fondo y a la forma, a los candidatos y a los votantes, al partido y al Gobierno…

Y claro, solo a base de trucos, falacias y mentiras no va a ser muy fácil que la cosa vaya a ir tan bien como pretenden, y lo normal es que con esos ingredientes podridos lo que se cocine sea un engrudo incomestible para todos esos españoles a los que otra vez quieren invitar a comer.

Empezando por el cómo, se ha vuelto a la escenografía y a la condición ambiental que se había diseñado inicialmente, y con las que pretenden dar por superadas todas las tragedias y desgracias humanas y los gravísimos episodios de incompetencia, desprevención e irresponsabilidad. Todo un trampantojo con el que tapar Urda y Adamuz, pero también Ceuta y El Hierro.

Lo de las camisetas, la música, los bailecitos y el peace&love da mucho reparo por la ética y mucho alipori por la estética, ya que en ellos se reflejan perfectamente los regímenes y los personajes que los inspiran. Y para acompañar ese ambiente de luz y sonido, este fin de semana han tirado, además del recurso de la bandera de España, que, por otro lado, no había aparecido hasta ahora ni en mítines ni en actos públicos; no se dan cuenta de que a la gleba que los acompaña y a la leva que reclutan, más acostumbrados a la bandera palestina, a la arcoíris LGTBI+ o directamente a la tricolor republicana, la enseña nacional les cae como a un san José unas pistolas.

Y si la escenografía es un sinsentido, el casting es una parodia. Con Rodríguez Zapatero y Óscar Puente han perdido a sus dos mejores teloneros, y esos clímax de preambientación los tienen que llenar con los grititos de las ministras y de María Jesús Montero, que inconscientemente te trasladan a los catastróficos resultados de las elecciones autonómicas. A Begoña no creo que le vuelvan a dar un papel con frase; entre sus capacidades no está la de la oratoria, y ha quedado claro que desde que dejó el mantenimiento de las saunas todo lo que ha hecho profesional o públicamente, incluida su intervención en el mitin del viernes, se debe a su condición de esposa de Pedro Sánchez.

Sí, a pesar de todo, hemos sobrevivido a la parafernalia y nos metemos en los mensajes; es para salir corriendo hacia el aeropuerto o hacia la clínica López Ibor. Y es que combinan los discursos con amenazantes medidas del comunismo más rancio, incluidas las restricciones de libertades y las subidas de impuestos, con la proyección mediática (que no en los mítines) del vicepresidente Cuerpo como gran esperanza blanca del liberalismo y la ortodoxia.

Tiene razón en quejarse el pobre Bustinduy de que le roban el programa; pero que no solo lo haga cuando aparece con su look de profesor de primaria en los actos del Frente Amplio, sino que proteste cuando va vestidito de primera comunión laica a los Consejos de Ministros Sociales. Porque es ahí, en el Palacio de la Moncloa y delante de la cara de los ministros de Sumar, donde va a hacer Sánchez su verdadera campaña; donde va a dar un buen mordisco a la bolsa de votos que en 2023 dejó que se llevara Yolanda Díaz para disputar a Vox la rentabilísima tercera posición.

También desde Moncloa se gestionan los otros dos instrumentos de la campaña: por un lado, es donde se diseña y se coordina la participación de los medios, tanto los públicos como los privados asimilados, y, por otro, es donde se instruye al CIS para que vaya esparciendo en tiempo y forma la basura demoscópica que produce. Para ese mismo trabajo han vuelto a contar con el bufón de Iván Redondo; el incontinente charlatán va diciendo, por todos los sitios en que quieren oírle, que el apoyo al PP tiene una sobreponderación de un 5 % (que obviamente no aparece en Vox) o que el PSOE tendrá un bonus de más de 15 escaños al ser el partido más votado en muchas provincias donde hace unos meses el PP le aventajó en más de 15 puntos.

Pero bueno, dejemos a esta mezcla de Macario y Monchito que mueven desde Moncloa, y de fijarnos en el dedo que, ignorante y prepotente, indica que para el PSOE está amaneciendo, cuando la realidad es que está saliendo la luna y su tenue luz anuncia su ocaso.