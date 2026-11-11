Todavía es posible volver a los 1,5 grados: un nuevo informe de la ONU nos dice cómo conseguirlo

Hay cifras que significan mucho más que una determinada cantidad o magnitud. Este es el caso de los 1,5 grados de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales. No superar dicho límite significa un mejor futuro para toda la población mundial, que podría mantenerse a salvo de las peores consecuencias del cambio climático.

El origen de este umbral de seguridad se encuentra en el Acuerdo de París, por el que la comunidad internacional acordó mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y realizar los esfuerzos necesarios para no sobrepasar los 1,5 °C.

Conseguir este último objetivo sirve para reducir los riesgos, los efectos adversos y las pérdidas y daños relacionados con la crisis climática. De lo contrario, el IPCC advierte de que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias torrenciales e inundaciones, serán cada vez más frecuentes y peligrosos.

En los próximos años

Parece que este es el rumbo al que nos encaminamos según los pronósticos de Naciones Unidas, que ha confirmado que el planeta superará previsiblemente el límite de 1,5 grados en los próximos años.

El escenario más optimista calcula que el aumento de la temperatura alcanzará un máximo de 1,8 grados respecto a los niveles preindustriales. Otros escenarios apuntan a un calentamiento superior a los dos grados.

Sea cual fuere el resultado, lo que está fuera de toda duda son las consecuencias de este incremento. «Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles», lamenta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Revertir la situación

Sin embargo, todavía es posible revertir la situación, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): El punto de Retorno.

La conclusión de este trabajo, para el que han colaborado diversas instituciones científicas —como el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), el Instituto de Recursos Mundiales o el Instituto del Nuevo Clima—, es que hacen falta recortes urgentes de emisiones para minimizar el calentamiento global por encima de 1,5 °C y volver a este umbral para finales de siglo.

Reducción de emisiones

Para alcanzar este objetivo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero tendrían que reducirse un 18% para 2030, un 45% para 2035 y un 69% para 2040, con respecto a los niveles de 2025. De lo contrario, la temperatura seguirá elevándose por encima de cualquier límite seguro.

«Si las políticas actuales se mantienen, el calentamiento podría alcanzar los 2,8 °C este siglo y aumentar posteriormente», señala Joeri Rogelj, investigador principal del IIASA. Incluso lograr objetivos adicionales de cero emisiones netas sólo limitaría el calentamiento a 2,1 °C.

Efecto insignificante

Estas proyecciones son peores que las del año pasado, lo que refleja cambios en la participación en el Acuerdo de París y estimaciones revisadas de las emisiones históricas, según los expertos, que aseguran que las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) —los planes de acción climática de los países— han tenido un efecto insignificante.

De hecho, cada cinco años de emisiones de CO₂ a los niveles actuales, el calentamiento máximo aumenta en aproximadamente 0,1 °C. «El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 deja claro que el margen para limitar el sobrecalentamiento se está reduciendo, pero aún tenemos oportunidades para actuar», asegura Shonali Pachauri, líder del Grupo de Investigación sobre Soluciones Institucionales y Sociales Transformadoras del IIASA.

«Las reducciones inmediatas y sostenidas de las emisiones pueden limitar el pico y la duración del calentamiento y mantener a nuestro alcance el objetivo de volver a 1,5 °C para finales de siglo», insiste la experta.

Combustibles fósiles

Desde el Acuerdo de París, la capacidad mundial de generación de electricidad renovable ha crecido tres veces más rápido de lo previsto. Sin embargo, el progreso en otras áreas ha sido insuficiente.

«Las energías renovables ya representan un cambio radical y son el único ámbito de acción climática que, según nuestros datos, está encaminado a alcanzar sus objetivos para 2030», explica Sophie Boehm, investigadora del Instituto de Recursos Mundiales.

«Pero su notable progreso por sí solo no bastará para cerrar la brecha. Combatir la crisis climática exige que estas energías limpias se integren de la mano de una transición deliberada y justa para abandonar el carbón, el petróleo y el gas. Si bien hemos acelerado el desarrollo de las energías renovables, aún no hemos frenado el uso de combustibles fósiles».

Cambio radical

Louise Jeffery, investigadora del Instituto del Nuevo Clima, señala que, durante la última década, el consumo de carbón y petróleo creció mucho menos de lo previsto en 2015, mientras que el de gas creció en línea con las proyecciones.

La científica aboga por un cambio radical en materia energética. La generación de electricidad a partir del carbón debería eliminarse progresivamente a nivel mundial para 2040, mientras que la electricidad procedente de fuentes solares y eólicas debería multiplicarse por al menos cinco veces y media.

Cooperación

«Para alcanzar los niveles mínimos de esfuerzo necesarios para minimizar el sobrecalentamiento de 1,5 °C se requiere cooperación», añade Setu Pelz, investigador en el Grupo de Investigación de Soluciones Institucionales y Sociales Transformadoras del IIASA.

«Esa cooperación debe reflejar las diferencias en responsabilidad y capacidad, y nuestro trabajo muestra dónde debe centrarse; por ejemplo, para 2035 la electricidad procedente de la energía solar y eólica debe triplicarse como mínimo con respecto a los niveles actuales, mientras que las emisiones de CO₂ de los sistemas energéticos deben reducirse al menos un 35%».

Políticas climáticas

El informe también constata que las políticas climáticas pueden reducir las emisiones. Más de 220 evaluaciones aportan evidencia de las estrategias eficaces en distintos sectores y contextos nacionales.

Las políticas evaluadas en el sector eléctrico dieron como resultado reducciones promedio de emisiones del 9%, mientras que los instrumentos económicos, incluidos los impuestos al carbono y los sistemas de comercio de derechos de emisión, lograron reducciones de entre el 5% y el 13% durante los períodos considerados.

Sectores y países

«Las políticas climáticas ya han demostrado que las emisiones pueden reducirse en todos los países y sectores», señala Keywan Riahi, director del Programa de Energía, Clima y Medio Ambiente del IIASA.

«El reto ahora consiste en ampliar estos logros mediante reducciones de emisiones rápidas, profundas y sostenidas, al tiempo que se limita la necesidad de eliminar el dióxido de carbono a gran escala a finales de este siglo», concluye Riahi.