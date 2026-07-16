La Marina Mercante desmonta el mito de las orcas agresivas: “No atacan a las personas”

La Dirección General de la Marina Mercante ha rechazado que las orcas sean agresivas. El organismo remarca que estos cetáceos «no atacan a las personas» y reclama la necesidad de desmitificar esta imagen.

La afirmación llegó durante una jornada informativa celebrada el pasado martes en Barbate (Cádiz), organizada junto al Ayuntamiento local. El encuentro reunió a representantes de la Administración central, del Consistorio y de Salvamento Marítimo.

El objetivo fue trasladar a navegantes, pescadores y empresas del sector las pautas de actuación ante un posible encuentro con estos animales en el estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.

Pautas ante un encuentro

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, explicó que la jornada buscaba reforzar la difusión de las recomendaciones elaboradas junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

«Estamos aquí en Barbate para tener seguridad en el caso de que tengamos interacciones con las orcas y recordar las recomendaciones», señaló Núñez, coincidiendo con el Día Mundial de las Orcas.

Entre las pautas recordadas figuran navegar hacia zonas de menor profundidad, mantener la embarcación en movimiento, permanecer en su interior y comunicar cualquier avistamiento a Salvamento Marítimo.

Navegación no prohibida

El consejero de Seguridad y Medio Ambiente de la fachada Andalucía del organismo, José Casado, subrayó que estas recomendaciones buscan garantizar la seguridad de las personas y proteger una especie catalogada como protegida.

Casado insistió en que las áreas con mayor presencia de orcas no tienen prohibida la navegación. «Es una zona donde se recomienda no navegar por estos casos de interacción, pero no está prohibida», precisó.

El responsable también quiso desmontar la percepción de que las orcas atacan deliberadamente a las embarcaciones. «No hay un comportamiento agresivo para hacer daño a las embarcaciones o a las personas», aseguró.

Aprendizaje durante la caza

Según explicó, las investigaciones científicas apuntan a comportamientos de aprendizaje de las crías durante la caza del atún, su principal alimento. «Hay que hacer campañas de concienciación», añadió.

Por su parte, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, destacó la estrecha relación del municipio con la orca ibérica y recordó que el Consistorio ha solicitado su declaración como bien patrimonial de la localidad.

El Ayuntamiento también ha propuesto que los barcos pesqueros puedan actuar como observatorios científicos para contribuir al conocimiento de la especie. Molina defendió la necesidad de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la actividad pesquera y turística de la zona. «Tenemos que respetar la biodiversidad porque afecta a nuestras pesquerías», afirmó.

Descenso de interacciones

Según los datos de los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo, las interacciones entre embarcaciones y orcas se redujeron en España durante el verano de 2025.

En Galicia y en el Cantábrico, sin embargo, se registró un ligero repunte respecto al año anterior. En el golfo de Cádiz y el estrecho de Gibraltar los contactos siguen a la baja. Los datos proceden de la comisión de seguimiento formada por la Marina Mercante y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

Protocolo de actuación

Los ministerios de Transportes y de Transición Ecológica recomiendan evitar la navegación por las zonas de mayor riesgo y planificar las rutas lo más cerca posible de la costa, sobre todo entre abril y octubre.

En caso de interacción, aconsejan no detener la embarcación y dirigirse hacia la costa o aguas menos profundas, evitando situarse en las bandas del barco para prevenir golpes o caídas.

Está prohibido usar medidas disuasorias que puedan dañar a las orcas. Si no supone un riesgo, se recomienda fotografiar a los ejemplares y enviar las imágenes para su identificación.

Cualquier avistamiento o interacción debe comunicarse al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo más cercano a través del canal 16 de VHF, operativo las 24 horas. Todas estas recomendaciones están disponibles en las páginas web de Salvamento Marítimo, donde también pueden descargarse los mapas con las coordenadas de las zonas en las que se desaconseja la navegación.