Las intensas lluvias de las semanas pasadas han cambiado radicalmente el paisaje de Doñana, un entorno protegido que ha pasado de la desesperación, provocada por una larga sequía, a una abundancia de agua que ha sido inmortalizada desde el espacio por Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea.

El programa europeo ha publicado dos fotos con un año de diferencia en el que se muestra la sensible transformación que se ha observado a 786 kilómetros de altura, desde el espacio.

El cambio, capturado por el satélite Sentinel 2, es palpable, viendo la imagen que Copernicus ha publicado en la que se muestra el estado que tenía el Parque Nacional de Doñana el 11 de abril de 2023 y el estado que tenía un año más tarde, el 10 de abril de 2024.

Ha sido la imagen del día en los perfiles sociales de Copernicus en los que se ha reseñado el acontecimiento de cómo ha reverdecido este paraje natural. Desde sus cuentas se puede leer: «Doñana se ha visto afectada en los últimos años por la sequía. Por suerte, gracias a las lluvias recientes, la situación ha mejorado considerablemente y la vegetación ha comenzado a florecer de nuevo».

