Te presentamos las motos eléctricas más vendidas en 2023, un medio de transporte sostenible que ya forma parte habitual del paisaje urbano de las ciudades, un modelo de movilidad urbana silencioso y sin emisiones por las calles, que ha irrumpido de manera palpable como alternativa para desplazarse.

Nos hemos acostumbrado a verlas sobre todo en el modelo de movilidad compartida, motosharing, que se utiliza para moverse de una forma más ágil de un punto a otro de las grandes ciudades.

Los servicios de motosharing, de vehículos a dos ruedas compartidos y los de reparto urbano están siendo los principales modelos de negocio que han apostado por las motos y ciclomotores eléctricos, aunque también hay interesantes alternativas para los particulares.

Matriculaciones a la baja

Sin embargo, el año 2023 arrojó un descenso de matriculaciones en ciclomotores y motos eléctricas. Los ciclomotores eléctricos cerraron el año 2023 en España con un descenso del 8,9% y un total de 4.738 unidades, mientras que las matriculaciones de motocicletas cero emisiones cerraron el año con una caída del 16,5%, hasta situarse en las 8.536 unidades.

Por su parte, desde la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) se destaca que las motos y los vehículos ligeros eléctricos han registrado grandes crecimientos porcentuales en los últimos años.

Así mismo, informa la asociación que, en 2023, a pesar de haber más oferta de modelos que nunca, el mercado eléctrico se ha contraído un 13% contrastando con el crecimiento a doble dígito del mercado general. Es decir, la penetración sobre el mercado total ha bajado del 8,48% al 6,2%, lo que supone que estamos ante el primer ejercicio en el que este mercado decrece.

Menos matriculaciones

ANESDOR refleja esta contracción por tipos y en términos del acumulado anual. Con los datos en la mano, las motos registran una caída del -14,3% con 13.197 unidades matriculadas.

Dentro de estas, las motocicletas se llevan la peor parte con un descenso del -53,7% (730 uds.), mientras que el ciclomotor y el escúter caen un -9,7% (4.687 uds.) y un -9,8% (7.780 uds.) respectivamente.

Los datos positivos los arrojan los mercados de microcoches y triciclos, que han crecido un +1,2% (1.367 uds.) y un +18,8% (246 uds.) respectivamente.

Por canales de venta de moto eléctrica (ciclomotores y motocicletas), es el canal empresas el que mejor dato ha registrado en 2023, creciendo un 45,7% (7.078 uds.); el canal particular cae un -33,7% (5.303 uds) y el de alquiler desciende un -67,6% (816 uds.).

Planes de incentivos de compra

Para José María Riaño, secretario general de ANESDOR, se destaca que desde la asociación se viene insistiendo «en que la moto no está bien recogida en los planes de incentivos a la compra, no se están teniendo en cuenta en el despliegue de infraestructura de recarga y, en general, es la gran olvidada en las políticas de electromovilidad del Gobierno. Mientras esto no cambie, no podemos esperar grandes cambios en el mercado».

También otras entidades como AEDIVE y GANVAM atribuyen este descenso en el mercado de las dos ruedas a que las ayudas que se están dando no están siendo eficaces por cuantía, máxime cuanto en motores de combustión existe a una oferta a precios mucho más competitivos.

Las motos eléctricas más vendidas en 2023

Tras hacer este balance del sector, te mostramos las motos eléctricas más vendidas en 2023:

1. Silence 01

Ciclomotor eléctrico más vendido en España cuenta con un motor 7kW de una gran potencia, el cual equivale a una cilindrada de 125 c.c.

2. Yamaha NEO’S

Una scooter Yamaha de nueva generación que incorpora una batería de iones de litio y un motor eléctrico montado en el cubo. Un motor de 2,3 kW de potencia nominal y 2,5 kW a máximo rendimiento.

3. Super Soco CPX

Scooter eléctrico de Super Soco equivalente a una moto de 125cc que destaca por su bajo mantenimiento, consumo y eficiencia.

4. Niu N-GT

Scooter eléctrico inteligente creado por la empresa china Niu y que tiene un potente motor eléctrico Bosch de 3.000 vatios.

5. Vespa Elettrica

Una scooteer clásica con un motor eléctrico y una batería de litio de alta con dos versiones para alcanzar los 45 km/hora. o los 67 km/hora

6. Rieju Nuuk Urban 6

Con dos versiones distintas y motores muy diferentes: uno de 4kW de Clase L1 (equivalente a ciclomotores), y otra con doble batería para más autonomía.

7. Nuuk Ciklo

Moto que ofrece una potencia de 2kW y una velocidad máxima 45km/h contando con unos 80km de autonomía.

8. Horwin SK3

Moto eléctrica con un motor central con una potencia máxima de 6.2 kw y una velocidad máxima de 90 km/h, ofreciendo una segunda batería opcional para llegar a una autonomía de 100 kilómetros.

9. BMW CE 04.

Una scooter eléctrica con motor síncrono refrigerado por líquido entrega 31 kW (42 CV) de potencia máxima para garantizar 130 km de autonomía.

10. Zero DS.

Motocicleta de 11 kW con una batería de iones de litio de 14,4 kWh y una autonomía de 232 km en ciudad