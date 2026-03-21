¿Cuánto pagaríamos por un dispositivo de alta tecnología que sirve para emitir oxígeno, capturar dióxido de carbono, reducir las temperaturas, proteger el suelo, regular el agua y filtrar contaminantes? Pues este prodigio existe, pero no se trata de ninguna sofisticada máquina sino de un ser vivo con el que llevamos milenios conviviendo. Se llama árbol.

Estas portentosas plantas también nos proporcionan bienes materiales esenciales para nuestra vida cotidiana: madera para construir viviendas o fabricar muebles y papel; alimentos como frutas, frutos secos y aceite; biomasa que puede utilizarse como energía y compuestos medicinales que se extraen de muchas especies.

Nos sobran, por tanto, los motivos para celebrar el Día Mundial del Árbol, que se conmemora cada 28 de junio desde 1969, cuando el Congreso Forestal Mundial, el principal foro internacional sobre bosques impulsado por la FAO, propuso instaurar esta jornada.

Tres billones

Actualmente existen más de tres billones de árboles en el mundo. Así lo indica el cálculo más sólido realizado hasta la fecha, publicado en 2015 por un equipo internacional de científicos que combinó imágenes satelitales con más de 400.000 parcelas forestales repartidas por todos los continentes.

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Yale, revisó por completo las estimaciones anteriores. Hasta entonces se pensaba que en el planeta había alrededor de 400.000 millones de árboles, casi ocho veces menos de los que reveló este análisis global.

Árboles por persona

Los investigadores concluyeron además que existen aproximadamente 422 árboles por cada persona, aunque su distribución es muy desigual: la mayor densidad se concentra en los bosques boreales de Rusia, Escandinavia y Norteamérica, seguidos de las grandes selvas tropicales.

Pero la investigación también lanzó una advertencia preocupante. Según sus cálculos, desde el inicio de la civilización humana hemos perdido cerca del 46% de los árboles del planeta, principalmente por la expansión agrícola y la deforestación.

Hoy desaparecen alrededor de 15.000 millones de árboles cada año, lo que refleja hasta qué punto estos gigantes verdes siguen siendo esenciales —y vulnerables— para el equilibrio del planeta.

Emergencia climática

Esta pérdida de vegetación es especialmente grave en tiempos de emergencia climática, en los que no sobra ningún árbol. Como señala Naciones Unidas, los bosques, las plantas y el suelo absorbieron durante la última década alrededor del 30 por ciento de todas las emisiones de carbono generadas por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas.

Pero este papel decisivo del árbol en la lucha climática no se limita a las grandes masas forestales. También en las ciudades resulta indispensable como aliado frente a la contaminación y el calentamiento urbano.

Sumideros de carbono

Así lo revela un reciente estudio liderado por la Universidad Técnica de Múnich que indica que los árboles son los principales sumideros de carbono dentro de la ciudad, muy por encima de otros tipos de vegetación urbana.

«Los árboles urbanos son los que más contribuyen a la compensación de las emisiones de dióxido de carbono en las ciudades. En algunos días de verano, su absorción puede compensar las emisiones del tráfico urbano de Múnich e incluso superarlas en ocasiones», aseguran los investigadores.

Otro hallazgo interesante es que las zonas de césped no son igual de eficaces como sumideros. Esto es así porque la respiración del suelo y de los microorganismos puede llegar a liberar más dióxido de carbono del que la hierba es capaz de capturar mediante la fotosíntesis. De hecho, los científicos afirman que estas zonas verdes sin apenas árboles son «fuentes netas» de emisiones.

Verano

El estudio también muestra que la capacidad de los árboles para capturar dióxido de carbono aumenta durante los meses de verano. Esto ocurre porque es la época del año en la que las hojas están plenamente activas y la radiación solar es más intensa, provocando que la fotosíntesis se dispare y con ella la absorción de CO₂, hasta el punto de superar a las emisiones de los vehículos, como se detectó en Múnich.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores aplicaron el modelo VPRM —siglas en inglés de Modelo de Fotosíntesis y Respiración de la Vegetación—, una herramienta científica utilizada para estimar el intercambio de dióxido de carbono entre la vegetación y la atmósfera a partir de datos de satélite y variables meteorológicas.

En este estudio se empleó con una resolución espacial de apenas diez metros, lo que permite analizar con gran detalle cómo distintos elementos del paisaje urbano, desde grandes parques hasta cada árbol presente en calles y avenidas, influyen en el balance de carbono de la ciudad.

Mediciones de campo

El equipo realizó además mediciones de campo en parques urbanos de Múnich y Zúrich, que confirmaron que el árbol urbano desempeña un papel crítico en la captura de carbono, dentro del complejo mosaico que conforma la infraestructura verde de las ciudades.

«El estudio muestra que la vegetación urbana es muy heterogénea. Nuestro análisis de alta resolución revela qué zonas tienen realmente un impacto en el clima», explica Jia Chen, profesora de la Escuela de Computación, Información y Tecnología de la Universidad Técnica de Múnich.

«Por supuesto, los resultados deben interpretarse en un contexto más amplio. Los espacios verdes ofrecen claras ventajas frente a las superficies asfaltadas. Entre otras cosas, reducen la temperatura de la ciudad en verano, facilitan la infiltración del agua de lluvia y mejoran la calidad de vida», remarca la investigadora.