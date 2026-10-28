En 1859 liberaron 13 conejos europeos en Australia para los cazadores; más de 160 años después se ha convertido en una de las mayores crisis ecológicas

Más de un siglo después, en Australia siguen teniendo problemas con los millones de conejos europeos que han causado un gran desastre ecológico en Oceanía. Todo ello debido a que en el año 1859 un terrateniente soltó 13 conejos para cazar con sus amigos y esta acción derivó en una crisis ecológica sin precedentes en el país que sigue luchando en 2026 con la plaga de estos animales que se han apoderado del país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de los conejos en Australia.

La historia ya es sabida desde hace muchos años, pero nunca está de más recordarla para aprender que estas acciones pueden desembocar en dramáticas consecuencias para un país. El protagonista de esta historia es Thomas Austin, un terrateniente inglés que en 1859 liberó a 13 conejos en su propiedad de Barwon Park para divertirse cazando con unos amigos. Aunque en 1788 la primera flota británica en este país había llevado conejos europeos a la zona, este fue el detonante de una crisis sin histórica.

Esta acción del terrateniente inglés desembocó en un gran desequilibrio ecológico después de que estos conejos comenzaran a reproducirse a la velocidad de la luz por todo el país. A los siete años ya se habían matado 14.000 conejos en la propiedad donde fueron soltados 13 ejemplares. Poco a poco, se fueron reproduciendo en el país hasta contabilizar 600 millones de conejos en el país en la década de los 40.

La crisis histórica con los conejos en Australia

Hoy en día se calcula que hay al menos 150 millones de conejos después de una histórica propagación que ha tenido consecuencias graves en materia de agricultura, vegetación y ecosistemas naturales. Estos conejos arrasaron con la vegetación autóctona y provocaron grandes daños en las explotaciones agrícolas del país. Esto creó un gran desequilibrio ecológico que mermó los patos y cultivos del país, que tomó medidas graves para que esta crisis no fuera a más.

Por ello se tomaron grandes decisiones, como crear una cerca de 3256 kilómetros en Australia Occidental, construida entre 1901 y 1907. Con la llegada de la tecnología y los avances científicos, también se tomaron decisiones más difíciles, como liberar un virus de la mixomatosis en la población de conejos silvestres, que a través de la picadura de un mosquito provocó la muerte de 500 millones de conejos. En 1995 también se repartió un calicivirus para causar una enfermedad hemorrágica en conejos que durante el tiempo ha ido perdiendo eficacia.

Las autoridades locales apuntan a que esta crisis ecológica provocada por los conejos europeos, que se siguen contando por millones en Australia, ha causado unas pérdidas de 200 millones en la agricultura del país. Todo ello debido a que un terrateniente decidió durante una Navidad liberar 13 conejos en su finca para divertirse junto a sus amigos.