La lista de los 34 pueblos candidatos a ser el pueblo Ferrero Rocher esta Navidad 2026

La Navidad de 2026 empieza a tomar forma en 34 pueblos de España que sueñan con convertirse en el escenario de una de las iluminaciones más reconocibles de estas fiestas. Ferrero Rocher ha anunciado los candidatos de la decimotercera edición de su iniciativa «Juntos Brillamos Más», que este año incorpora una novedad, ya que por primera vez participan dos municipios de cada comunidad autónoma. La primera fase de votaciones ya está en marcha y permitirá elegir a los representantes regionales que continuarán en la competición.

La lista completa de los 34 pueblos candidatos

La selección reúne localidades con cascos históricos, patrimonio monumental y tradiciones propias. Estos son los 34 municipios que aspiran a conseguir el alumbrado especial de Ferrero Rocher esta Navidad:

Andalucía: Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén).

Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén). Aragón: Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza).

Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza). Asturias: Llanes y Nava.

Llanes y Nava. Cantabria: Reinosa y Potes.

Reinosa y Potes. Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete).

Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete). Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila).

Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila). Cataluña: Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona).

Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona). Comunidad de Madrid: Los Molinos y Buitrago del Lozoya.

Los Molinos y Buitrago del Lozoya. Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón).

Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón). ⁠Extremadura: Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres).

Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres). Galicia: Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo).

Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo). Islas Baleares: Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca).

Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca). Islas Canarias: Buenavista del Norte (Tenerife) y Villa de Mazo (La Palma).

Buenavista del Norte (Tenerife) y Villa de Mazo (La Palma). La Rioja: Nájera y Alfaro.

Nájera y Alfaro. Navarra: Elizondo y Estella-Lizarra.

Elizondo y Estella-Lizarra. País Vasco: Orduña (Bizkaia) y Labastida (Álava).

Orduña (Bizkaia) y Labastida (Álava). Región de Murcia: Cehegín y Aledo. (BDI)

Cómo votar y cuándo se conocerá el ganador

La primera fase de la campaña enfrenta a los dos municipios seleccionados en cada comunidad autónoma. La votación permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre, y el 9 de noviembre se anunciarán los 17 pueblos que pasarán a la siguiente ronda.

Después, el concurso continuará con nuevas eliminatorias hasta elegir a los dos finalistas. El ganador se anunciará el 14 de diciembre, según el calendario publicado para esta edición. La participación se realiza a través de la web oficial de la campaña, donde se pueden consultar las candidaturas y acceder a las votaciones.

Una oportunidad para dar visibilidad a los pueblos

La iniciativa no sólo busca llenar de luces las calles del municipio ganador, ya que también ofrece un escaparate turístico para dar a conocer su patrimonio, su historia y sus tradiciones. La iluminación puede atraer visitantes durante las fiestas y situar a la localidad en el mapa de las escapadas navideñas.

Con 34 candidatos y una primera fase de competición regional, la edición de 2026 será la más amplia de «Juntos Brillamos Más». Ahora, cada pueblo tendrá que movilizar a sus vecinos y seguidores para lograr los votos necesarios y acercarse al encendido navideño más esperado.