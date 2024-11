El truco infalible para que tu limpiaparabrisas parezca nuevo: sólo necesitas dos cosas

Cuando hablamos de los limpiaparabrisas del coche, lo hacemos de una pieza del vehículo a la que bastantes conductores no le dan la importancia que merece. Pensemos que dichas escobillas son de gran ayuda para que el parabrisas se mantenga limpio y la visibilidad sea la mejor para conducir con total seguridad.

Si se quiere que funcionen bien, se deben cambiar las gomas con regularidad. Lo mejor es que se haga cuando acabe el verano, que es cuando el calor haya podido hacer efecto en este tipo de material y antes del comienzo del otoño y de las lluvias

En ocasiones, no solo vale con cambiar las escobillas

Sí que es cierto que en algunas ocasiones el cambio de las escobillas del limpiaparabrisas no es bastante. A veces puede ocurrir que no se encuentren ajustados o bien regulados, motivo por el cual la goma es posible que no se deslice como debiera por el cristal, de tal forma que se deje agua sin ser evacuada.

En el caso de que este sea el problema, el conductor lo va a poder detectar porque las escobillas va a terminar haciendo un ruido poco agradable cuando pasen por el cristal.

La solución de una influencer

Los tan de moda «influencer», lo cierto es que en muchas ocasiones ayudan a dar soluciones a ciertos temas. Básicamente, una de ellas, con experiencia en la reparación de fallos de pequeña cuantía en el coche, publicó un vídeo en Instagram donde se podía ver de qué manera solventar dicho problema sin que haya que pasar por el taller.

Lo primero que hay que hacer es retirar la escobilla que tiene el limpiaparabrisas. Hay una serie de mecanismos distintos, pero lo normal es que haya que apretar un pequeño botón en la que la goma se enganchará a la varilla.

Para ello, habrá que ayudarse con un trozo de cartón con el que se podrá hacer la comprobación de que el mecanismo en el que se inserten las escobillas, no vaya a quedar plano en el cristal.

Ello acabará provocando que la goma en cuestión no se vaya a deslizar con regularidad por el parabrisas.

Para arreglar dicho problema, valdrá un destornillador. Para ello, se debe introducir en el pequeño hueco que haya dejado la escobilla, al no colocarse en dicha pieza.

Se debe tener cuidado para no romperla haciendo fuerza para la corrección de la posición en la dirección que se quiera.

Solo quedará el volver a proceder a la colocación de las escobillas, pudiendo aprovechar para la colocación de unas nuevas y así comprobar que dicho pequeño truco casero surta el efecto deseado.

Mantenimiento y cuidado de los limpiaparabrisas: consejos prácticos y recomendaciones

Contar con un buen mantenimiento de los limpiaparabrisas es vital para que se tenga un magnífico funcionamiento y así prolongar la vida útil. Vamos a ver una serie de consejos prácticos y recomendaciones para así poder cuidar mejor de tus limpiaparabrisas:

Limpieza con regularidad

Lo mejor es limpiar las hojas de los limpiaparabrisas con regularidad para poder eliminar toda clase de suciedad o residuo acumulado. Para ello es posible usar un paño húmedo o un limpiador de vidrios suave de cara a poder hacer la limpieza de las hojas.

Inspección visual

Hacer inspecciones visuales de manera periódica para así detectar los daños que pueda haber en las hojas, caso del desgaste o la serie de grieta o deformaciones que se puedan producir. Cuando te veas en algún problema, solo vas a tener que reemplazar las hojas de inmediato.

Reemplazo con regularidad

Los limpias van a contar con una vida útil ciertamente limitada y se deben cambiar cada seis a doce meses, donde todo dependerá de la frecuencia de utilización y de las condiciones del clima. No debes esperar a que las hojas vayan a estar desgastadas antes de poder cambiarlas.

Limpieza del parabrisas

Mantén tu parabrisas limpio para evitar que la suciedad y los residuos dañen las hojas de los limpiaparabrisas. Limpia regularmente el parabrisas con un limpiador de vidrios adecuado.

Protección contra el sol

Debes estacionar el vehículo a la sombra y usar una cubierta del parabrisas de cara a proteger los limpias del daño que cause la exposición prolongada al sol. Una luz solar de especial intensidad puede terminar haciendo que las hojas se vayan a secar y sean más frágiles.

Si se siguen toda esta serie de recomendaciones y consejos, vas a poder contar con tus limpiaparabrisas en un magnífico estado y te asegurarás de contar con buena visibilidad cuando te toca viajar, sin que importen tanto las condiciones en lo climático. No te olvides que unos limpiaparabrisas en buen estado son vitales para tu seguridad en la carretera.