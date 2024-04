Si te gusta viajar en coche la DGT tiene malas noticias para ti: estas son las multas que quiere obligarte a pagar

El que no se paguen las multas que se puedan comentar fuera de nuestro país es algo que se va a terminar. Pensemos que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva normativa que lo que hará será obligar a los países de la Unión Europea a que puedan cobrar aquellas sanciones que se cometan fuera de las propias fronteras.

El principal objetivo que tiene esta clase de medida que se propuso el año pasado, es que las infracciones que se cometan en el extranjero no van a caer en la impunidad. El organismo de la Unión Europea dice que cerca del cuarenta por cuento de las sanciones a nivel transfronterizo no se pagan.

La totalidad de las multas que sean superiores a 70 euros, van a tener que pagarse

Desde el año 2011, las multas que se vayan a cometer en otras naciones terminan llegando al infractor al país de residencia por la cooperación que existe entre los departamentos de Tráfico de la Unión Europea.

La problemática que existe es que bastantes de este tipo de multas no se pagaban, puesto que las normas actuales no contemplaban la ejecución forzosa en el caso de impagos.

Cómo pagar una multa de la DGT: plazos, bonificaciones y recargos

La Unión Europea lo que desea atajar con dicho cambio de normas es el hecho de exigir a los estados miembros que terminen por responder a las solicitudes en materia de sanción por parte de los otros países.

Esto especialmente en el país donde resida el infractor que va a estar obligado a cobrar la multa siempre y cuando vaya a superar los 70 euros.

Pensemos que en nuestro país se entiende que va a ser la DGT la que va a exigir el pago de dichas sanciones transfronterizas, que de hecho va a gestionar, puesto que se va a prohibir de forma expresa a los gobiernos que puedan delegar dicha tarea a empresas privadas.

Aunque todo esto no se puede demorar …

Pensemos que la Unión Europea lo que hace es imponer un periodo que puede ser de hasta once meses desde que se haya cometido la infracción para que se envíe la multa al país de origen del propio conductor.

En la misma se tiene que incluir la fecha, las circunstancias de la infracción y toda la información para poder recurrirla.

Existen más infracciones que pueden multarse en el extranjero

El parlamento comunitario, lo que ha hecho es ampliar las infracciones que pueden llegar desde el extranjero.

En la actualidad las multas que llegan son las referentes al exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad, saltarse un semáforo en rojo, no utilizar el casco en la moto, usar el móvil cuando no se debe o la circulación por un carril que lo vaya a prohibir de forma expresa.

La revisión de la normativa hace que se añadan las de estacionamiento cuando suponga un peligro para los otros usuarios o se adelante en una zona no permitida y que tenga línea continua.

Piensa que para que los conductores de la Unión Europea tengas más claras las nuevas normativas, además de las infracciones según cada país o la cuantía de las multas, se tiene que crear un portal web con toda la información.

En este portal se van a unificar las gestiones, como es en el caso del recurso de las multas.

¿Está ya en vigor?

Lo cierto es que no, pese a que el cambio de norma está encarando la recta final. Eso sí, ya ha recibido el voto favorable por parte de la mayoría del Parlamento Europeo, debiendo aprobarse de forma definitiva en el Consejo Europeo.

En cuanto lo haga, los países van a tener un plazo de dos años y medio para su aplicación.

La Unión Europea más unida que nunca contra el pago de las multas

Muchas veces solemos decir que en la Unión Europea suele haber diferencias de todo tipo. Estamos ante algo lógico, puesto que son muchos los países y cada uno tiene sus normativas de tráfico, pese a los esfuerzos de las instituciones.

El caso es que la libre circulación de vehículos hace que se produzcan más problemáticas en el caso de las multas que recaen en los vehículos y conductores de otros países, por lo que había que tomar cartas en el asunto.

Sí que es cierto que desde hace un tiempo se hacía ya algo que había que abordar, por lo que creemos que es una buena noticia y solo será mala para aquellos que sigan impagando las multas que les recaen fuera de nuestro territorio y que muchas veces también suelen ser los que las incumplen en la red vial española.

Así pues, veremos como va transcurriendo esta nueva normativa que llega de Europa y que quiere afrontar de forma decisiva todos estos problemas que suceden con las multas.