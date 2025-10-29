Seat prepara la electrificación: lanzará dos coches híbridos en 2027

Seat prepara la electrificación de la marca y lanzará dos coches con motores híbridos en 2027. El fabricante automovilístico con sede en Martorell (Barcelona) pondrá motores híbridos al Seat Ibiza y al Seat Arona tras la renovación de su diseño, que llegará a los concesionarios, con una nueva etiqueta de la DGT, en el primer trimestre de 2026.

Así lo ha confirmado la compañía, en la presentación a los medios de comunicación, a la que ha asistido este diario, en la que Seat ha reafirmado su apuesta por la electrificación, en la que ya trabaja en su planta de Martorell, donde se ensamblarán distintos modelos 100% eléctricos del Grupo Volkswagen, así como otras motorizaciones híbridas.

Seat Ibiza, es un icono con 40 años

Lanzado por primera vez en 1984, el Seat Ibiza acumula ya más de 6 millones de unidades vendidas a lo largo de sus cinco generaciones. Tras cumplir el pasado año 40 años de historia, el nuevo modelo adopta nuevos enfoques con un exterior renovado, un interior mejorado y una mayor propuesta de valor, que se diseña, desarrolla y produce en la planta de Martorell.

El nuevo Ibiza adopta un diseño más expresivo adaptado a su espíritu joven. En la parte frontal, una nueva parrilla hexagonal, un nuevo paragolpes y unos nuevos faros full LED de serie en toda la gama de acabados, más estrechos y con una firma lumínica refinada, crean un aspecto más decidido. El elegante perfil lateral fluye hacia la parte trasera, donde se integran un difusor con detalles en color y un paragolpes rediseñado que aportan deportividad. La denominación del modelo con letras en aluminio oscuro realza la estética moderna.

Un estilo renovado con nuevos y vibrantes colores exteriores -que incluyen los tonos Liminal, Oniric e Hypnotic- con el que la firma del Grupo Volkswagen rediseña una gama de llantas de aleación de 15 a 18 pulgadas. Cabe destacar que las versiones FR incorporan unas nuevas llantas de aleación sobre las que se montan neumáticos más eficientes. Cuatro nuevos diseños, dos de 17 pulgadas y dos de 18 pulgadas, se suman a la gama existente para aumentar el impacto visual.

En el interior, el nuevo Seat Ibiza eleva la calidad y el diseño, al tiempo que conserva su amplitud y precisión. Presenta asientos tapizados con tejidos estampados en relieve y superficies refinadas y suaves al tacto. Respecto al infoentretenimiento, los sistemas inalámbricos Android Auto y Apple CarPlay se integran a la perfección a través de las pantallas de 8,25 y 9,2 pulgadas.

El volante, revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, ofrece precisión táctil y control desde el primer contacto. El acabado FR añade asientos deportivos de tipo bucket que mejoran el confort y el apoyo dinámico, y muestran un gran equilibrio tanto en conducción deportiva como en el uso diario.

La oferta mecánica del Seat Ibiza combina la eficiencia de las tecnologías de inyección directa (TSI) y multipunto (MPI), para proporcionar un gran placer de conducción. Se ofrece con bloques tricilíndricos 1.0 MPI de 80 CV, 1.0 TSI de 95 CV y 1.0 TSI de 115 CV, así como el cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 CV DSG. Este último incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), para reducir consumos y emisiones. Unos propulsores a los que se sumará el híbrido en 2027.

Arona, un SUV de éxito

Cambios que también recibe el nuevo Seat Arona. Impulsado por sus sólidas ventas, ha conseguido que Seat ocupe una posición relevante en el segmento de los SUV urbanos. Ahora, el Arona evoluciona y da inicio a un nuevo capítulo convirtiéndose en un SUV urbano más robusto y con carácter aún más dinámico, impulsado por tres puntos clave: un exterior renovado, un interior mejorado y una mayor propuesta de valor en sus tres niveles de acabado: Reference, Style y FR.

Desde su lanzamiento en 2017, el SEAT Arona acumula más de 750.000 unidades vendidas y se ha ganado un lugar destacado en la oferta de la marca. Es, de hecho, el modelo favorito entre los conductores que buscan un SUV urbano lleno de energía y personalidad, que además esté preparado para afrontar cualquier reto.

El Seat Arona se presenta con un nuevo diseño frontal que acentúa su carácter robusto y dinámico de SUV urbano. Su renovada parte delantera cuenta con unos llamativos faros full LED, ahora más estrechos y con una firma lumínica refinada, así como una parrilla hexagonal rediseñada, unos faros antiniebla reubicados y un nuevo paragolpes delantero.

El interior del Seat Arona eleva el listón, ofreciendo un habitáculo con mayor calidad y personalidad. La atención al detalle sube un peldaño con nuevos tejidos estampados en relieve en los asientos, un volante revestido de cuero perforado 100% de alta calidad, detalles neutros en las salidas de aire y asientos bucket de serie en el acabado FR, que añaden un toque adicional de deportividad al interior.

La oferta mecánica combina la eficiente tecnología de inyección directa (TSI) con el dinamismo. Con potencias que van desde los 95 CV hasta los 150 CV, y la posibilidad de elegir entre el cambio manual y el automático DSG de doble embrague, cada motor se ha ajustado para ofrecer la máxima capacidad de respuesta y control. Asimismo, el bloque 1.5 TSI de 150 CV DSG incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), para reducir consumos y emisiones.