Qué significa esta luz encendida en el tablero de tu coche y por qué debes resolverlo de inmediatamente

Existen bastantes elementos como frenos, luces o neumáticos que tienen que funcionar bien para que se asegure la propia seguridad por parte de los conductores y también de los acompañantes. No debemos olvidar que tanto los testigos como las luces que se pueden ver en el salpicadero y cuadro de mandos de los coches son una parte de gran importancia en el vehículo.

Conviene recordar que son el mejor método que tienen nuestros vehículos a fin de avisarnos de las averías o fallos que pueden tener.

Existen algunos que lo que hacen es avisarnos de algunas necesidades de carácter rutinario que tiene el vehículo, mientras que otros van a señalar problemas bastante más graves que pueden terminar ocasionándose o que incluso no vayamos a circular con él mismo.

El importante conocer cada símbolo luminoso

Saber el significado de cada símbolo de carácter luminoso que aparezca en el tablero de nuestro coche es importante de cara a saber cómo debemos responder de forma adecuada y que evitemos reparaciones costosas.

Existe una luz que, además de que nos avise de una avería, puede incluso suponer todo un problema para el paso de la ITV.

Esto es lo que se produce con el llamado testigo MIL (Malfunction Indicator Lamp o Luz Indicadora de Malfuncionamiento), la cual podemos encontrar sobre el volante, o en el mismo cuadro de mandos. Aquí se representa con el dibujo de un motor en color naranja o rojo.

El que se active dicha luz para la comprobación del motor no va a indicar siempre una emergencia que necesite de una visita con urgente al taller, puesto que mucho de estos problemas suelen ser sencillos y simples de resolver.

En algunos casos el motor puede seguir en funcionamiento

Pese a que es posible que no afecte de manera directa a la conducción, puesto que el motor es posible que siga funcionando, todo ello lo que indica es que es posible que haya una avería.

Cuando el fallo sea algo de manera y pueda volver a repetirse, después de algún número de encendido del coche, el testigo se va a apagar, de tal forma que va a quedar registrado el fallo en la propia centralita del vehículo.

El caso es que, si dicha señal de carácter luminoso no se termina de pagar y queda de forma permanente, ello se va a deber a un funcionamiento incorrecto de alguno de los elementos del motor, tanto en la parte mecánica como en la electrónica.

Lo normal es que dichos fallos se encuentren relacionados con la inyección, la combustión o el sistema de alimentación: caso de las bujías los inyectores, la sonda Lambda, filtro de partículas, catalizador o la válvula EGR.

Además de saber los posibles motivos de que el testigo MIL se vaya a encender, lo mejor es que una vez sea detectado, se acuda a un taller a fin de poder saber qué va a pasar, puesto que ello va a poder indicar fallos en los componentes de importancia del motor, de tal manera que puedan desencadenarse daños mayores en un reducido espacio de tiempo que pueden acabar afectando a la propia seguridad del coche.

Conviene tener en cuenta que, pese a que el testigo MIL no es que concreta una avería en sí, va a poder ser un obstáculo para la superación de la ITV, en especial cuando hablamos de la antigüedad del vehículo. Incluso cuando la alarma no se vaya a apagar después del examen del sistema, no va a conseguir el aprobado en el examen de la ITV.

En cuanto se solvente el problema, el testigo MIL se terminará apagando de forma automática. De todas formas, se puede borrar el aviso de fallo desde el mismo ordenador de a bordo sin que se haga reparación alguna.

Todo esto va a permitir que no existan problemas cuando se supere la ITV. El caso es que si la avería que terminó causando el que se active el testigo en primer lugar persista, la centralita va a volver a encender el testigo en cuestión.

Prestar atención nunca sobra

El tema de las luces e indicadores en el tablero es algo que siempre es necesario tener muy en cuenta. De lo contrario, nos puede pasar que tengamos en alguna ocasión un susto o una avería.

Hablamos de casos como quedarse sin combustible o sin agua en los limpiaparabrisas, pero también en otros más graves como funcionamiento del motor o quedarse sin líquido de frenos.

Recordemos que hace unas cuantas décadas no existían estos avisos o eran mínimos, por lo que los conductores tenían que estar más atentos a este tipo de cosas. Ahora las cosas son más fáciles, pero hay que prestar también atención al respecto.