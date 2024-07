Que no te timen: el detalle que tienes que hacer si te han dado un golpe al coche aparcado

Una forma de fastidiarte un día que iba genial es el hecho de volver al sitio en el que aparcaste y encontrarte con que tu coche tenga un rayón, abolladura o un golpe nuevo. En estas circunstancias, muchos conductores no dejan ni una nota. Por desgracia esta clase de situaciones suele ser de lo más normal. Seguro que piensas que para eso están los seguros. Lo cierto es que el impulso es dejarnos llevar por la ira y este tipo de situaciones suele ser de lo más habitual. Lo que debes tener claro es que hay que mantener la calma y vamos a ver qué tipo de recomendaciones son las que hay que seguir en el caso de que no quieras hacerte cargo de la reparación sin motivo alguno.

¿Cuál es el seguro que has contratado?

En el caso de que no des con el autor del golpe, piensa que tu compañía de seguros se terminará haciendo o no cargo de la reparación dependiendo de la póliza que hayas contratado. Si tienes un seguro a todo riesgo, no vas a tener que preocupar, solo vas a tener que hacer la declaración del siniestro que se haya producido y la compañía va a sufragar la reparación de la totalidad de los daños. Lo mismo podemos decir para los seguros que tienen franquicia, aunque aquí vas a tener que proceder al pago de la cantidad establecida en el contrato. En el caso de que hayas contratado la cobertura por daños propios, pero aparcaras en un estacionamiento no permitido, te tocará asumir la reparación. Por otra parte, los seguros a terceros no cubren esta clase de daños. Aquí es importante la localización del infractor para que la compañía de seguros pague los costes de la reparación. Por todo llo vas a tener que seguir una serie de consejos:

No debes mover el vehículo. La resolución de todo esto depende de si aparcaste en la calle o en un parking privado.

Inspecciona el coche con minuciosidad y documenta todos los daños con vídeos y fotos: es posible que adjuntes los daños con fotos y vídeos. Es posible que tengas que adjuntes las pruebas a la aseguradora o a la policía.

Preguntar a las personas alrededor si vistes el accidente y comprueba si existe o no alguna cámara de videovigilancia que lo haya podido registrar: los testigos y las pruebas de carácter documental pueden determinar a que encuentres al autor del golpe.

Revisión de la póliza del seguro del coche para comprobar las coberturas que se hayan contratado y de qué forma puede actuar la empresa en estos casos.

Contacta con la aseguradora y cuéntales los detalles de lo ocurrido para que te indiquen si van a poder hacerse cargo o no de la reparación y que te puedan ofrecer sus recomendaciones para la localización del responsable. Cuando la aseguradora no cubra los daños ni puedas identificar al autor del golpe, es posible presentar denuncia por daños ante la policía.

¿Y si el coche estaba en un parking?

Los aparcamientos privados deberán tener un seguro que se tendrá que encargar de solucionar y reparar esta clase de incidentes que se pueden producir en las instalaciones. En el caso de que te den un golpe en el garaje de la comunidad de vecinos, la aseguradora de la finca va a tener que responsabilizarse. Si la compañía se niega a reparar los daños, siempre va a ser posible la reclamación por la vía judicial.

Consejos para ahorrar en el seguro del coche

Antes de la contratación de la póliza, hay que pensar en la clase de seguro más conveniente.

Si el coche es nuevo de alta gama, lo mejor es optar por un seguro a todos riesgo, como mínimo el primer año, que será cuando tu coche tenga mayor valor.

Cuando el coche tenga años, es buena política suscribir una póliza a terceros que se encargue de la cobertura de la responsabilidad civil, defensa jurídica y asistencia en carretera.

Contratación de las garantías necesarias es fundamental, Puede ocurrir que no te interese que la póliza vaya a incluir un vehículo de sustitución cuando tengas un medio de transporte alternativo.

De igual forma, es interesante comparar las ofertas que haya en el mercado. Estamos ante una de las formas de mayor eficacia para ahorrar en la póliza. Para ello comprueba lo que te ofrezcan las aseguradoras y opta por la que disponga del precio mejor y de las mejores coberturas.

Cuidado con la fecha, puesto que hay pólizas de seguros de coche que se van a renovar de manera automática salvo que se cancelen con un mes de antelación. Se debe conocer la fecha del vencimiento de la póliza y haz una búsqueda en el mercado para ver si hay alguna empresa que mejore el precio actual.